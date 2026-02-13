A német kancellár nekiesett Magyarországnak: Merz egyenesen megmondta, milyen eredményt vár az áprilisi választástól – "Ezt le kell küzdenünk"

Friedrich Merz német kancellár pénteken a Müncheni Biztonsági Konferencián ismét keményen kritizálta Magyarországot, gúnyolódott a kormány diplomáciai és békítő munkáján, majd pedig úgy állította be Orbán Viktort, mint aki a legnagyobb akadályozója az EU bővítési folyamatának, amikor ilyen ellenállás csak Ukrajna esetében merült fel.

Friedrich Merz szerint Orbán Viktor a legnagyobb akadálya az EU keleti terjeszkedésének, ezért abban bízik, hogy áprilisban meg tudják buktatni a kormányt / Fotó: AFP

Friedrich Merz: nincs szükség a magyar diplomáciára

A kancellár már a beszéde legelején rátámadt Magyarországra: elmesélt egy történetet arról, hogy „egy miniszterelnök” uniós mandátum nélkül elutazott Moszkvába, de szerinte nem ért el semmit, és egy héttel később Ukrajnában tovább súlyosbodtak a polgári infrastruktúrára mért támadások.

Bár a német kancellár nem nevezte meg Orbán Viktort, a hallgatóság számára egyértelmű volt a célpont, és úgy állította be a magyar békemissziót, mintha kifejezetten hazánk kudarca lett volna az, hogy a háború nem ért egy csapásra véget.

Merz világossá tette, hogy szerinte a háború Ukrajnában csak akkor érhet véget, ha Oroszország gazdaságilag és esetleg katonailag is kimerült.

Ha értelme van a beszélgetésnek, készek vagyunk tárgyalni, de Oroszország még nem hajlandó komolyan tárgyalni

– fogalmazott, látszólag elfelejtve, hogy Moszkva hosszú ideje tárgyal amerikai és ukrán delegációkkal is.

Merz kormányváltást követel Magyarországon

A német kancellár külön kitért az EU bővítési folyamatára. Kijelentette, hogy szerinte az unió képtelen érdemi előrelépést tenni a csatlakozási folyamatban, és Magyarország vétója ezt jelentősen akadályozza. Példaként Montenegrót nevezte meg, annak ellenére, hogy hazánk kizárólag Ukrajna csatlakozásának áll ellen.

Értékelése szerint a csatlakozási folyamat felgyorsítása és az EU egysége csak akkor képzelhető el, ha Magyarország együttműködik, és nem akadályozza a tagjelölt országok előrelépését. A politikus ezért kijelentette, hogy sok múlik az áprilisi magyar parlamenti választásokon, ugyanis szerinte csak ezután nyílik újra lehetőség a csatlakozási tárgyalások újranyitására.

Ezután Merz egyértelmű politikai üzenetet fogalmazott meg Magyarország számára:

nem szeretné, ha az Egyesült Államok Orbán Viktort támogatná, mert szerinte az „ellentétes az európai érdekekkel”.

A kancellár kijelentései világosan jelzik, hogy Németország továbbra is kénytelen komolyan venni Magyarországot, ám Berlin sokat vár a közelgő választásoktól, ahol a reményeik szerint Brüsszel-barátabb vezetés áll majd az ország élére.