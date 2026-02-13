Óriási üzlet született: az arabok vehetik meg Oroszország egyik legnagyobb olajcégét, készpénzzel fizetnek – minden külföldi vagyona az övék lehet

A Szaúd-Arábia által támogatott Midad Energy szerződést írt alá Oroszország szankcionált Lukoil-vagyonának felvásárlására egy magas téttel járó versenyben, amely olyan riválisokkal folytatódik, mint a Carlyle Group magántőke-óriás, új lapot nyit meg, az üzlet az amerikai szabályozó hatóságok jóváhagyásától függ – közölte a Reuters.

A Lukoil szankcionált eszközeinek bármilyen végleges átadásához továbbra is kifejezett amerikai jóváhagyás szükséges / Fotó: Popescu – Valceanu Marius

A lépés rávilágít az orosz energiaóriás folyamatos erőfeszítéseire, hogy megszabaduljon a nyugati szankciók által korlátozott tengerentúli részesedéseitől, és aláhúzza a közel-keleti növekvő érdeklődést a diszkontált globális olaj- és finomítóeszközök megszerzése iránt, még akkor is, ha a tranzakciók továbbra is szigorú szabályozói ellenőrzés és geopolitikai kockázatok alatt állnak.

Hatalmas tét, hatalmas lehetőség az oroszoknak

A névtelenséget kérő források szerint a január végén aláírt megállapodás az összes célzott eszközre vonatkozik.

A Midad beleegyezett, hogy teljes készpénzes ajánlatát letéti számlán helyezi el, amíg a vállalatok megszerzik a szükséges szabályozói engedélyeket, többek között az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumától, egy olyan struktúrát, amelynek célja a tranzakció megőrzése a szankciók betartása mellett.

A Midad arra törekszik, hogy megfeleljen az üzleti szabályozásoknak. Az ajánlatot nagy téttel járó lépésnek tekintik, amelyet a Szaúd-Arábiával fennálló erős politikai kapcsolatok támogatnak.

Folyton hosszabbítják az engedélyeket az amerikaiak

Az amerikai hatóságok az elmúlt hónapokban számos ideiglenes általános engedélyhosszabbítást adtak ki a szankcionált orosz energiaeszközökre vonatkozóan, korlátozott időt biztosítva karbantartásra, leépítési tevékenységekre,

és bizonyos esetekben szigorú feltételek mellett a potenciális értékesítés feltárására.

A hosszabbítások célja az energiapiacok hirtelen zavarainak megelőzése, miközben a szabályozó hatóságok felügyeletet biztosítanak a tulajdonosváltások felett.

Dubajba menekült a Lukoil, hogy olaj helyett mással üzleteljen – még el sem indult, Washington tőből vágta le az új reménységet

A Lukoil keze meg van kötve

A Lukoil szankcionált eszközeinek bármilyen végleges átadásához továbbra is kifejezett amerikai jóváhagyás szükséges,

és nincs garancia arra, hogy Washington engedélyezni fogja az eladást, különösen a folyamatos geopolitikai feszültségek és az ezzel járó összetett megfelelőségi felülvizsgálatok fényében

– tették hozzá a névtelen források.