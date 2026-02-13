Indul a konzultáció, a magyar ipar aranytartaléka a tét – Borsod virágozhat, milliárdokat küld a kormány az acélvárosnak

Újabb hatmilliárd forinttal segíti a kormány Miskolcot a Diósgyőri Acélművek területének visszavásárlásában és újrahasznosításában. Szijjártó Péter szerint az egykori ipari óriás a magyar gazdaság „aranytartaléka” lehet, ahol a 21. század innovatív ágazatai is otthonra találhatnak.

Több ezer ember dolgozott egykor a Diósgyőri Acélművekben, most új funkciót kaphat az egykori ipari terület / Fotó: Takács József / Észak-Magyarország

A kormány szoros együttműködésben dolgozik Miskolccal a Diósgyőri Acélművek újrahasznosításán

– jelentette be Szijjártó Péter pénteken Miskolcon. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: a létesítmény a magyar ipar egyik legfontosabb „aranytartaléka” lehet.

A Diósgyőri Acélművek csúcsidőben akár 15 ezer embernek adott munkát, és a magyar gazdaság egyik meghatározó szereplője volt. A miniszter szerint most eljött az idő, hogy a területet feldolgozzák és új funkcióval töltsék meg.

Ennek érdekében a kormány újabb hatmilliárd forintot biztosít Miskolc számára. A cél, hogy a város minél nagyobb részt visszavásároljon az egykori acélmű területéből, így megteremtve a fejlesztések alapját. Szijjártó kiemelte: a legjobb fejlesztés az, amit a helyiek is támogatnak.

Miskolc dönthet: mi legyen a Diósgyőri Acélművekkel?

Ezért március 2-án konzultáció indul a városban. A lakosok elmondhatják, milyen irányba induljon el a fejlesztés, és a végrehajtás ennek megfelelően történhet meg.

A miniszter szerint a jövő nem a nehéziparé, de szerinte a 21. század iparágai – az informatika, a mesterséges intelligencia és az innovatív szellemi tevékenységek – kifejezetten alkalmas környezetet találhatnának a területen.

A cél, hogy a jelenlegi ipari „tájsebet” visszaillesszék a város szövetébe. A fejlesztésnek egyszerre kell javítania Miskolc életminőségét, és modern gazdasági tevékenységeket vonzania. A következő időszakban ezen dolgozik együtt a kormány és a városvezetés.