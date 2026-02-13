Deviza
EUR/HUF379,36 +0,11% USD/HUF319,39 +0,03% GBP/HUF435,92 +0,26% CHF/HUF415,97 +0,25% PLN/HUF90,07 +0,18% RON/HUF74,44 +0,01% CZK/HUF15,63 +0,01% EUR/HUF379,36 +0,11% USD/HUF319,39 +0,03% GBP/HUF435,92 +0,26% CHF/HUF415,97 +0,25% PLN/HUF90,07 +0,18% RON/HUF74,44 +0,01% CZK/HUF15,63 +0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 964,02 -2,49% MTELEKOM1 970 -0,1% MOL3 724 -2,46% OTP39 420 -3,74% RICHTER11 700 -0,51% OPUS542 -0,73% ANY7 660 -0,78% AUTOWALLIS168 -1,18% WABERERS5 340 -1,11% BUMIX10 076,43 -0,47% CETOP4 211,47 -2,34% CETOP NTR2 638,43 -2,34% BUX126 964,02 -2,49% MTELEKOM1 970 -0,1% MOL3 724 -2,46% OTP39 420 -3,74% RICHTER11 700 -0,51% OPUS542 -0,73% ANY7 660 -0,78% AUTOWALLIS168 -1,18% WABERERS5 340 -1,11% BUMIX10 076,43 -0,47% CETOP4 211,47 -2,34% CETOP NTR2 638,43 -2,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdezárás
blue chipek
BUX

Csúnya vérfürdő a pesti tőzsdén: beszakadt a BUX, elvéreztek a blue chipek

Erős mínuszban zárta a hetet a Budapesti Értéktőzsde. A BUX több mint 2,5 százalékkal esett, és mind a négy hazai blue chip pirosban fejezte be a kereskedést. A legnagyobb nyomás az OTP-re nehezedett, de a Mol, a Richter és a Magyar Telekom sem tudta kivonni magát az eladói hullám alól. Mindez annak ellenére történt, hogy a vezető papírok fundamentumai továbbra is stabilnak számítanak.
Ballagó Dániel
2026.02.13, 17:21
Frissítve: 2026.02.13, 17:55

Komoly eladói hullám söpört végig a Budapesti Értéktőzsdén, a BUX index 2,48 százalékos eséssel, 126 971 ponton zárta a kereskedést. A napi forgalom 20 304 millió forintot tett ki, ami élénk befektetői aktivitás mellett zajló lejtmenetre utal.

20251105_bet_012_VZ tőzsde, bux index,
BUX: eladói hullám tarolta le a pesti parkettet / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vezető részvények egyaránt mínuszban fejezték be a napot.

  • Az OTP Bank papírjai 3,74 százalékkal gyengültek, 39 420 forinton zártak. A bankrészvény ezzel sokat visszaadott az elmúlt időszak teljesítményéből, noha fundamentális kilátásait az elemzők továbbra is stabilnak tartják.
  • A Mol 2,16 százalékkal került lejjebb, 3700 forinton zárt. Az olajipari vállalat papírja ezzel mérsékelt, de határozott korrekciót mutatott.
  • A Richter 0,51 százalékos mínuszban, 11 670 forinton fejezte be a kereskedést,
  • míg a Magyar Telekom 0,1 százalékos csökkenéssel, 1970 forintig süllyedt, gyakorlatilag stagnálásközeli mozgást produkálva.

A kereskedési nap végére tehát mind a négy hazai blue chip mínuszba került, ami egyértelműen jelzi a romló befektetői hangulatot. A mai teljesítmény alapján a BUX nem tudott ellenállni a nemzetközi bizonytalanságok és a profitrealizálás kettős nyomásának.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Nyugaton rekordok, Budapesten eladói hullám: a jó fundamentum sem védte meg a blue chipeket

Miközben Nyugat-Európában kedvezőbb képet mutat a tőkepiaci környezet – a frankfurti tőzsdeüzemeltető Deutsche Börse például rekordárbevételről és nyereségről számolt be 2025-re, osztalékemeléssel és részvény-visszavásárlással erősítve befektetői bizalmát –, a budapesti parketten most inkább a kockázatkerülés dominált. Pedig a hazai blue chipek fundamentumai továbbra sem gyengék: az elemzők az OTP-nél 43 200 forintos célár mellett stabil kilátásokat látnak , míg a Mol esetében a vonzó osztalékhozam és a kiegyensúlyozott eredménytermelő képesség számít támasznak. A mai esés így inkább hangulati és technikai jellegű korrekciónak tűnik, mintsem a vállalati kilátások érdemi romlásának.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu