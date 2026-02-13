Csúnya vérfürdő a pesti tőzsdén: beszakadt a BUX, elvéreztek a blue chipek

Komoly eladói hullám söpört végig a Budapesti Értéktőzsdén, a BUX index 2,48 százalékos eséssel, 126 971 ponton zárta a kereskedést. A napi forgalom 20 304 millió forintot tett ki, ami élénk befektetői aktivitás mellett zajló lejtmenetre utal.

BUX: eladói hullám tarolta le a pesti parkettet / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vezető részvények egyaránt mínuszban fejezték be a napot.

Az OTP Bank papírjai 3,74 százalékkal gyengültek, 39 420 forinton zártak. A bankrészvény ezzel sokat visszaadott az elmúlt időszak teljesítményéből, noha fundamentális kilátásait az elemzők továbbra is stabilnak tartják.

A Mol 2,16 százalékkal került lejjebb, 3700 forinton zárt. Az olajipari vállalat papírja ezzel mérsékelt, de határozott korrekciót mutatott.

A Richter 0,51 százalékos mínuszban, 11 670 forinton fejezte be a kereskedést,

míg a Magyar Telekom 0,1 százalékos csökkenéssel, 1970 forintig süllyedt, gyakorlatilag stagnálásközeli mozgást produkálva.

A kereskedési nap végére tehát mind a négy hazai blue chip mínuszba került, ami egyértelműen jelzi a romló befektetői hangulatot. A mai teljesítmény alapján a BUX nem tudott ellenállni a nemzetközi bizonytalanságok és a profitrealizálás kettős nyomásának.

Nyugaton rekordok, Budapesten eladói hullám: a jó fundamentum sem védte meg a blue chipeket

Miközben Nyugat-Európában kedvezőbb képet mutat a tőkepiaci környezet – a frankfurti tőzsdeüzemeltető Deutsche Börse például rekordárbevételről és nyereségről számolt be 2025-re, osztalékemeléssel és részvény-visszavásárlással erősítve befektetői bizalmát –, a budapesti parketten most inkább a kockázatkerülés dominált. Pedig a hazai blue chipek fundamentumai továbbra sem gyengék: az elemzők az OTP-nél 43 200 forintos célár mellett stabil kilátásokat látnak , míg a Mol esetében a vonzó osztalékhozam és a kiegyensúlyozott eredménytermelő képesség számít támasznak. A mai esés így inkább hangulati és technikai jellegű korrekciónak tűnik, mintsem a vállalati kilátások érdemi romlásának.