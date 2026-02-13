Megvenné a Mercedes üzemét a Szegeden gyárat építő BYD, több mint 200 ezer jármű gyártására alkalmas a komplexum

Mexikó autóipara évtizedek óta az ország gazdaságának egyik meghatározó ágazata, amely nemcsak exportbevételeket, hanem százezrek megélhetését is biztosítja. Az elmúlt hónapok azonban komoly fordulatot hoztak: a 2025 januárjában hivatalba lépett Trump-adminisztráció által bevezetett, 25 százalékos büntetővám érzékenyen érintette az ágazatot, és a mexikói sajtóbeszámolók szerint mintegy 60 ezer autóipari munkahely szűnt meg azóta.

Mexikó autóipara padlóra került? Hatvanezer munkahely tűnt el, kínai óriások kopogtatnak a Mercedes gyáránál / Fotó: Mikel Dabbah

Az országban jelen lévő globális szereplők – köztük a General Motors, a Ford, a BMW, a Volkswagen csoport, a Honda, a Toyota és a Stellantis – jelentős gyártókapacitásokat működtetnek Mexikóban. Az ország versenyelőnyét eddig az alacsonyabb munkaerőköltség, a fejlett beszállítói hálózat és az Egyesült Államok közelsége adta. A vámintézkedések azonban éppen ezt az integrált észak-amerikai termelési modellt kérdőjelezték meg.

Külön fejezet a Nissan és a Mercedes-Benz közös vállalataként működő Compas-üzem sorsa az Aguascalientes állambeli gyártóbázison. A felek már korábban, még a vámintézkedések előtt döntöttek arról, hogy 2026 májusában bezárják az üzemet. A döntés tehát nem közvetlenül a mostani kereskedelmi feszültségek következménye, de jókora hatással van a mostani helyzetre.

Két kínai autógyártó, a BYD és a Geely is érdeklődik az üzem iránt.

A Compas évente mintegy 230 ezer jármű gyártására alkalmas, ami jelentős kapacitás lehet egy új belépő számára. A BYD korábban új gyár építését helyezte kilátásba Mexikóban, a legfrissebb információk szerint azonban inkább egy meglévő, jól kiépített infrastruktúrával rendelkező üzem átvétele mellett dönthet.

A kínai gyártók számára Mexikó nem csupán gyártási platform, hanem önálló piac is. Az országban tavaly mintegy 1,5 millió új autót értékesítettek, ami a latin-amerikai térség egyik legnagyobb volumenű piacává teszi. Egy ekkora belső kereslet stabil alapot biztosíthat a helyi gyártásnak, még akkor is, ha az exportkilátások rövid távon bizonytalanabbá váltak.

Mexikó számára a kínai befektetők megjelenése több szempontból is kulcskérdés lehet. Az autóiparban bekövetkezett létszámleépítések közepette minden új beruházás munkahelyeket és adóbevételeket hozhat. Ugyanakkor a kínai jelenlét erősödése geopolitikai és kereskedelempolitikai kérdéseket is felvethet, különösen az Egyesült Államokkal fennálló gazdasági kapcsolatok tükrében.

A következő hónapokban eldőlhet, hogy a Compas-üzem új tulajdonosra talál-e,

és ha igen, melyik ázsiai gyártó tudja jobban kihasználni a mexikói autóiparban rejlő lehetőségeket.

A tét nem csupán egy gyár sorsa, hanem az is, hogy Mexikó képes-e alkalmazkodni a változó globális kereskedelmi környezethez, és megőrizni meghatározó szerepét az észak-amerikai autóipari láncban.