Keresettek az indiai vendégmunkások az orosz munkaerőpiacon

Munkaerőhiánnyal küzd Oroszország, Indiából toboroz munkásokat. Az orosz hatóságok szerint az országban azonnali jelleggel legalább 2,3 millió munkavállaló hiányzik. A helyzetet tovább súlyosbítja az ukrajnai háború terhe, valamint az a tény, hogy Oroszország hagyományos külföldi munkaerőforrásai, elsősorban a közép-ázsiai országok, már nem képesek fedezni az igényeket. Moszkva ezért új munkaerő-utánpótlási forrás után nézett – és Indiára esett a választás, főként az indiai szakképzetlen munkaerőre – írja az Origo.

A képen Vlagyimir Putyin orosz elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök – nagy számban érkeznek indiai munkavállalók Oroszországba / Fotó: AFP

Az orosz munkaerőpiac igényli az indiai munkavállalókat

A lap külföldi tudósítások alapján arról ír, hogy 2021-ben, egy évvel Oroszország ukrajnai inváziója előtt mindössze mintegy 5 ezer munkavállalási engedélyt adtak ki indiai állampolgároknak évente.

Tavaly azonban már közel 72 ezer ilyen engedélyt hagytak jóvá, ami az éves vízumköteles vendégmunkáskvóta csaknem egyharmadát jelenti.

A legtöbb indiai munkavállaló az otthoni viszonyokhoz képest jó kereseti lehetőségek miatt vállal munkát Oroszországban, főként a mezőgazdaságban és a ruházati termékek gyártásában. Az oroszországi munkavállóknak pedig azért éri meg a foglalkoztatásuk, mert olykor csak olyan mértékű béreket tudnak kínálni, amilyenekért helyi munkavállalók már nem állnak kötélnek.

„Jelenleg az indiai külföldi munkavállalók a legkeresettebbek” – idézi a lap Alekszej Filipenkovot, egy indiai munkavállalók oroszországi közvetítésével foglalkozó vállalat vezetőjét. A nyilatkozó szerint a volt szovjet közép-ázsiai országokból érkező munkások – akiknek nincs szükségük vízumra – már nem jönnek elegendő számban, a piac ugyanis jóval többet is felszívna belőlük, mint ahányan ott dolgoznak.

Hivatalos adatok szerint tavaly ők adták a vízummentes, mintegy 2,3 millió legális külföldi munkavállaló többségét, ám számukat visszavetette a gyengülő rubel és a szigorodó migrációs szabályozás.

Mindez arra ösztönözte Moszkvát, hogy más országok számára növelje a vízumkereteket.

Oroszország nagy számban fogad észak-koreai vendégmunkásokat is, miközben az elmúlt hónapokban Phenjan és Moszkva szorosabbra fűzte kapcsolatát, ám őket elsősorban az ország távol-keleti térségeiben foglalkoztatják. Ezért a kiesett munkaerő pótlására más forrásokra is támaszkodni kell.