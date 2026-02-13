Deviza
indiai munkavállaló
orosz
munkaerő

Keresettek az indiai vendégmunkások az orosz munkaerőpiacon

Az oroszországi, orosz–ukrán háború súlyosbította munkaerőhiány miatt Moszkva új irányba fordult: egyre több munkavállalót próbál Indiából bevonzani az országba. A rendelkezésre álló adatok szerint százezres nagyságrendben hiányoznak munkavállalók az orosz munkaerőpiacról.
VG
2026.02.13, 17:06
Frissítve: 2026.02.13, 17:11

Munkaerőhiánnyal küzd Oroszország, Indiából toboroz munkásokat. Az orosz hatóságok szerint az országban azonnali jelleggel legalább 2,3 millió munkavállaló hiányzik. A helyzetet tovább súlyosbítja az ukrajnai háború terhe, valamint az a tény, hogy Oroszország hagyományos külföldi munkaerőforrásai, elsősorban a közép-ázsiai országok, már nem képesek fedezni az igényeket. Moszkva ezért új munkaerő-utánpótlási forrás után nézett – és Indiára esett a választás, főként az indiai szakképzetlen munkaerőre – írja az Origo.

orosz, indiai
A képen Vlagyimir Putyin orosz elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök nagy számban érkeznek indiai munkavállalók Oroszországba / Fotó: AFP

Az orosz munkaerőpiac igényli az indiai munkavállalókat

A lap külföldi tudósítások alapján arról ír, hogy 2021-ben, egy évvel Oroszország ukrajnai inváziója előtt mindössze mintegy 5 ezer munkavállalási engedélyt adtak ki indiai állampolgároknak évente. 

Tavaly azonban már közel 72 ezer ilyen engedélyt hagytak jóvá, ami az éves vízumköteles vendégmunkáskvóta csaknem egyharmadát jelenti.

A legtöbb indiai munkavállaló az otthoni viszonyokhoz képest jó kereseti lehetőségek miatt vállal munkát Oroszországban, főként a mezőgazdaságban és a ruházati termékek gyártásában. Az oroszországi munkavállóknak pedig azért éri meg a foglalkoztatásuk, mert olykor csak olyan mértékű béreket tudnak kínálni, amilyenekért helyi munkavállalók már nem állnak kötélnek.

„Jelenleg az indiai külföldi munkavállalók a legkeresettebbek” – idézi a lap Alekszej Filipenkovot, egy indiai munkavállalók oroszországi közvetítésével foglalkozó vállalat vezetőjét. A nyilatkozó szerint a volt szovjet közép-ázsiai országokból érkező munkások – akiknek nincs szükségük vízumra – már nem jönnek elegendő számban, a piac ugyanis jóval többet is felszívna belőlük, mint ahányan ott dolgoznak. 

Hivatalos adatok szerint tavaly ők adták a vízummentes, mintegy 2,3 millió legális külföldi munkavállaló többségét, ám számukat visszavetette a gyengülő rubel és a szigorodó migrációs szabályozás.

Mindez arra ösztönözte Moszkvát, hogy más országok számára növelje a vízumkereteket.

Oroszország nagy számban fogad észak-koreai vendégmunkásokat is, miközben az elmúlt hónapokban Phenjan és Moszkva szorosabbra fűzte kapcsolatát, ám őket elsősorban az ország távol-keleti térségeiben foglalkoztatják. Ezért a kiesett munkaerő pótlására más forrásokra is támaszkodni kell.

Az indiai munkavállalók oroszországi jelenléte különösen annak tükrében érdekes, hogy India Donald Trump nyomására vállalta, hogy hátat fordít az orosz olajnak. Azt azonban, hogy ez valóban megtörténik, a Kreml egyelőre cáfolni igyekszik.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

