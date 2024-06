Öregasszonynak öltözve próbált megszökni Ukrajnából egy hadköteles férfi

Már a kettős állampolgárokat is a frontra küldi Ukrajna Az ukrán határőrszolgálat szóvivője közölte, hogy a kettős állampolgároktól is elvárják, hogy teljesítsék a kötelességüket Ukrajna védelmében. Andrij Demcsenko azért beszélt erről, mert kiderült, hogy június 1-jétől azok a 18 és 60 év közötti férfiak sem hagyhatják el az országot, akiknek van más útlevelük is.