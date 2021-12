Száz százalék, hogy megjelenik az omikron variáns Magyarországon

– mondta Jakab Ferenc virológus az ATV Heti Napló Sváby Andrással című műsorában. „Ez nem azt jelenti, hogy tömeges fertőzést is fog okozni, ha idejében lépünk és vizsgáljuk a hazai vírusok genetikai szerkezetét, ez talán még extrémebben fontos, mint bármikor” – tette hozzá a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont, Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője. Azt is mondta, hogy a járványügynek most a variánsok vizsgálata a feladata. A Nemzeti Népegészségügyi Központ vasárnap azt közölte, hogy

az új mutációnak még nincs nyoma Magyarországon.

Jakab Ferenc úgy fogalmazott: „Előre meg lehetett jósolni, hogy azokon a területeken fog kialakulni egy ilyen súlyos és több régiót érintő mutáció, ahol alacsony az átoltottság, tehát a vírus tulajdonképpen korlátlanul tud replikálódni. Ez is történt.”

Fotó: Löffler Péter / Dunántúli Napló

A virológus reagált arra az oltástagadók között terjedő kérdésre, hogy miért oltanak a koronavírus okozta betegség ellen a járvány közepén. Hozzá tette, hogy vannak olyan vírusok, amelyek esetében nem szabad oltani, ha az előtt vagy után valószínűsíthető a fertőzés, a koronavírus azonban nem ilyen.

A mutáció és a variánsok kialakulása nem az oltások miatt jelenik meg

– mondta.

Jakab Ferenc ismét elmondta, hogy a leghatékonyabb védekezés a vírus ellen a védőoltás. A vakcina beadatásával, a maszkhordással és a távolságtartással lehet véget vetni a járványnak. „Fel kell zárkóztatni a fejlődő országokat is, mert amíg náluk azt az átoltottsági szintet nem érjük el, mindig újabb és újabb variánsok fognak megérkezni. A légi közlekedés miatt pedig pillanatok alatt Amerikába és Európába fogják ezeket hozni” – tette hozzá.

A VG korábban beszámolt arról, hogy az átoltottság szintje miatt

nem valószínű, hogy az omikron-variáns újra berobbantja a koronavírus-világjárványt.

Az elérhető vakcinák gyártói már elkezdték vizsgálni, mennyire hatékonyak az oltások az omikronnal szemben.

A legfrissebb adatok szerint meghalt 460, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 27 830 koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországom a hétvége alatt.

Ötödik hullám is jöhet

A koronavírus omikronnak elnevezett változata bizonyos szempontból aggasztóbb, mint a korábbiak, hiszen sokkal több mutációt tartalmaz, éppen azokon a helyeken, ahol a vírus az emberi sejtekhez kapcsolódik, ugyanakkor klinikai viselkedéséről még nem lehet sokat tudni – mondta Szlávik János a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Az első hírek rendkívül kedvezők, de azért várjuk ki a végét – mondta, hozzátéve, az omikron variáns a korábbi törzseknél enyhébb, viszont furcsább megbetegedéseket okozott Dél-Afrikában: elsősorban fejfájást, rendkívüli gyengeséget, levertséget, szapora szívdobogást.

Szlávik János aláhúzta, nem kizárt, hogy a jelenlegi védőoltások is védelmet adnak az omikron variánssal szemben.

Ellenkező esetben, egyes becslések szerint, 30-60 napon belül lehet úgy átalakítani egy koronavírus elleni vakcinát, hogy hatékony legyen az új változattal szemben, ezt követően azonban le is kell azokat gyártani, így a következő hónapokban nem lehet számítani ilyen típusú védőoltásokra – fejtette ki.

A főorvos hangsúlyozta, a társadalom védelme érdekében a gyermekeket is be kell oltani, mivel ritkán náluk is kialakulhatnak veszélyes szövődmények, különösen a valamilyen alapbetegségben szenvedőknél: túlsúlyosoknál, cukor-, illetve szívbetegeknél, immunhiányosoknál.

Szlávik János is felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországra is megérkeznek a gyermekeknek való, a felnőtt dózis harmadát tartalmazó oltások. A főorvos szerint a szülők nyugodtan elvihetik gyermekeiket az oltásra, a gyerekeknél ugyanis ritkák az oltási reakciók, és a vakcinák náluk talán még hatékonyabbak is, mint a felnőtteknél.

Kiemelte, a felnőtteknek érdemes felvenniük a harmadik oltást, mert megfigyelték, hogy a második vakcinát követő negyedik hónaptól csökken az oltással elért védettség, a hatodik hónapra pedig már jóval alacsonyabb, mint korábban.

Szlávik János elmondta,

egyesek szerint a következő hetekben tetőzhet a negyedik hullám, de sajnos egyre többet hall az ötödik hullámról is.

Ezzel kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy a második hullámot is szinte azonnal követte a harmadik.