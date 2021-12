Cristiano Ronaldo szerint Pascal Ferré, az Aranylabdát alapító France Football főszerkesztője hazudott és visszaélt a nevével, amikor azt nyilatkozta, hogy a portugál sztár egyetlen célja, hogy több Aranylabdát gyűjtsön pályafutása során, mint Lionel Messi. Az újságíró a New York Times-nak úgy fogalmazott, hogy Ronaldo ezt saját maga mondta neki.

„Pascal Ferré hazudott. A nevemet felhasználta arra, hogy népszerűsítse magát és azt, aminek dolgozik. Elfogadhatatlan, hogy egy ilyen tekintélyes díj odaítéléséért felelős személy így hazudjon. Ez abszolút tiszteletlenség. (...) Én mindig gratulálni akarok és gratulálok is a győzteseknek a sportemberség és a fair play jegyében, ami már a kezdetektől jellemző volt a karrieremre, mivel én senki ellen nem vagyok. Mindig magamnak és a klubomnak nyerek, mindig magamért és azokért, akik szeretnek. Nem pedig mások ellen. A legnagyobb céljaim egyike, hogy a csapatommal és a válogatottal is trófeákat nyerjek. Szintén célom, hogy jó példát mutassak azok számára, akik már profik vagy profi futballisták akarnak lenni. Az is célom, hogy aranybetűkkel véssék fel a nevemet a futball históriás könyvébe” – írta az ötszörös Aranylabdát közösségi oldalán.

A 2021-es Aranylabdát végül Lionel Messi nyerte Robert Lewandowski előtt. Az argentin klasszisnak ez már a hetedik elismerése vol pályafutása során.