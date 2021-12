Az észt kormány szerdai közleménye szerint 1700 tartalékos katonát hívott be egy előre be nem jelentett hadgyakorlatra, melynek keretében pengés drótakadályokat állítanak fel az Oroszországgal közös határ 40 kilométeres szakaszán – számolt be róla a Reuters.

Az akció valószínűleg erős összefüggésben van azzal, hogy Lengyelország és Fehéroroszország határán egyre inkább fokozódik a menekültválság.

Az Európai Unió azzal vádolja Fehéroroszországot, hogy a Minszkkel szemben Lukasenka elnök miatt bevezetett szankciókat megbosszulva szándékosan több ezer közel-keleti és afrikai menekültet szállított az országba, akiket aztán az egyaránt EU-tag Lengyelország, Litvánia és Lettország felé terelt. Fehéroroszország kategorikusan tagadja a vádakat, hogy szándékosan szította volna a válságot.

Fotó: Vadnai Szabolcs / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Észtország geopolitikailag hasonló szerepet tölt be, mint a másik két balti állam, azonban Litvániával és Lettországgal ellentétben nincs közös határa Fehéroroszországgal.

A november 25-ig tartó hadgyakorlat egyik fő célja az, hogy teszteljék a nemzeti parancsnoki lánc gyors reagálását – jelentette be az észt kormány.

A behívott tartalékos katonák közreműködésével nagyjából 40 kilométernyi szögesdrótot telepítenek majd az észt-orosz határ mentén, azokra a helyekre fókuszálva, ahol a legnagyobb az illegális határátlépések kockázata – ismerteti az észt rendőrség és határőrség kommünikéje.

Ami napjainkban Lengyelországban, Litvániában és Lettországban zajlik, az Észtországban is szükségessé teszi a határinfrastruktúra megerősítését

– nyilatkozta Elmar Vaher, a rendőrség és a határőrség vezetője.