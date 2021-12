Lezárja határait a külföldiek előtt Japán, hogy megelőzze a koronavírus legújabb, omikron nevet viselő változatának terjedését az országban – írja a Reuters.

Az ország ezzel Izraelhez csatlakozik mint a legszigorúbb korlátozások bevezetését tervező ország. Az intézkedés hétfőn éjféltől lép életbe és a hazatérő japánoknak is karanténba kell vonulniuk, amennyiben érintett országokból érkeznek – mondta Fumio Kisida miniszterelnök újságíróknak.

A politikus szerint ezek ideiglenes és kivételes lépések,

amíg nem derülnek ki világosabb információk az új variáns kapcsán és elmondta azt is, hogy vállalja a túlzott óvatosság miatti kritikákat.

Fotó: Masanori Genko / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

A lépés a korlátozások gyors szigorodását jelzi péntek óta, amikor a szigetország még csak hat afrikai országra vezetett be korlátozásokat és alig pár héttel következik azután, hogy Japán enyhítette a karanténkötelezettségeket az üzleti utazók számára, hogy gazdaságát növelje.

Az omikron megjelenése miatt nem csak Japán vezetett be korlátozásokat, ugyanakkor a most bejelentettek az egyik legszigorúbbak között vannak. Hasonlóan szigorú lezárásokat a külföldiek belépését megtiltó Izrael és az összes beérkező repülőt leállító Marokkó vezetett be.

Sigejuki Goto egészségügyi miniszter szerint

egy Namíbiából érkezett utazó tesztje pozitív lett, ám további vizsgálatokra van szükség annak kiderítésére, hogy az omikron variánst kapta-e el.

Noha Japán lassan kezdte oltási kampányát, mára az egyik legnagyobb átoltottsággal rendelkezik a G7 országok közül és az augusztusi csúcs óta a fertőzések száma is jelentős mértékben visszaesett az országban. Azonban a tél közeledtével szakértők szerint ez változhat, ami ellen az emlékeztető oltások jövő heti indításával igyekszik védekezni Japán.