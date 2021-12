A szájon át szedhető koronavírus-fertőzés elleni gyógyszerekről szóló hírek sokakban felkelthették a reményt, hogy hamarosan vége a járványnak. Azonban a Bloomberg elemzése szerint erre még várnunk kell. Bármennyire hatékonyak is a pirulák, még hónapok telhetnek el, mire azt mondhatjuk, közel a pandémia vége.

Az új típusú készítmények, a tanulmányok szerint, jelentősen csökkentik a legkockázatosabb csoportokba tartozó illetve az oltatlan személyek esélyeit arra, hogy kórházba kerüljenek. A Pfizer által fejlesztett gyógyszer 89 százalékos hatékonyságú, a Merck piruláival pedig a tesztalanyok 50 százalékánál értek el sikereket.

A védőoltások hozzáférhetősége ellenére 2021-ben már most a tavalyi érték fölé ugrott a halálozási szám az Egyesült Államokban. A járvány újabb hullámának erősödéséhez az új vírusvariánsok mellett az alacsony átoltottsági arány, és a maszkviseléshez hasonló, megelőző intézkedések figyelmen kívül hagyása is nagyban hozzájárult. Ezért is veszik rá magukat nehezen az elemzők arra, hogy kijelentsék: a pirulák jelentik a vírus végét.

Fotó: Shutterstock

Emellett az új kezelésnek is megvannak a határai, és a vizsgálatok sem zajlanak olyan gyorsan, hiszen az oltatlanok, vagyis a fertőzésnek leginkább kitettek nehezen győzhetők meg a tesztelésben való részvételről. Nem is beszélve arról, hogy a Pfizernek, illetve a Mercknek hatalmas mennyiségeket kellene gyártania, és hozzáférhetővé tennie a piruláiból ahhoz, hogy azok valós segítséget nyújtsanak a tél közeledtével valószínűleg egyre jobban elszabaduló járvány visszaszorításában. Mindezek miatt a szakértők szerint még mindig a vakcina jelenti a megoldást.

Sokak szerint a Covid akkor is az életünk része marad, ha túljutunk a jelenlegi járványon. A pirulák arra lehetnek jók, hogy csökkentsék a halálozást, de még ez sem jelenti azt, hogy nem fordulhatnak elő időnkénti fellobbanások.