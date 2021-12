A kormány vizsgálja, hogy a védettségi igazolványok lejárjanak-e a második oltás után 6-7 hónappal, de döntés egyelőre nem született erről – mondta Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke az Országgyűlés gazdasági bizottságában hétfőn, ahol a harmadik oltás felvételének fontosságát is hangsúlyozta, egyben azt is bejelentette, hogy több oltási akcióhetet is szerveznek a közeljövőben.

A kormány az ötödik hullám megelőzéséért decemberben és várhatóan januárban is újabb oltási akcióheteket, illetve névre szóló kampányokat szervez az egészségügyi hatóságokkal együttműködve.

Fotó: Kovács Tamás

Hozzátette, a megerősítő oltás beadása azért is fontos, mert Magyarországon az oltások többségét június végéig adták be, a vakcina védő ereje pedig 4-6 hónap után jelentősen csökken.

Rogán Antal szerint elképzelhető, hogy a védettségi igazolványok használati körét ki kell majd bővíteni, vagyis még több helyen szükséges lehet majd a védettség igazolása. Mint mondta, a negyedik hullám feltehetőleg most van a csúcson, innen lefelé veheti az irányt.

Magyarországon 27 830 új fertőzöttet igazoltak az elmúlt három napban. Az oltási akció első hetén összesen 784 ezren vettek fel oltást, közülük 643 ezren már a megerősítő harmadik oltásért mentek. A kormány meghosszabbította az oltási akciót, így december 5. vasárnapig akár előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra reggel 7 óra és este 19 óra között.