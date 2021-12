Zuhanni kezdtek az elektromos járművekkel foglalkozó vállalatok részvényei hétfőn, miután Joe Biden amerikai elnök legutóbbi terve, ami jelentős ösztönzőket biztosított volna az ágazat számára, kudarcba fulladt – számolt be róla a CNBC.

Az elektromos autókat gyártó vállalatok közül a Lordstown Motors, a Faraday Future és a Nikola papírjai hétfőn egyaránt több mint 7 százalékkal estek. Az egy hónappal korábban nagy sikerű tőzsdei bevezetést megvalósító Rivian Automotive árfolyama történelmi mélypontra, részvényenként 88,40 dollárra esett.

Fotó: MANDEL NGAN

A „Build Back Better” névre keresztelt javaslatcsomag az elektromos járművekre vonatkozó ösztönzőket bővítené ki, amely így járművenként akár 12 500 dollárig is felugorhat. Megvalósulása kritikus jelentőségű lehet az elektromos járművek iránti kereslet növelésében, mivel az autók ára egyelőre jóval magasabb, mint a hagyományos belső égésű motoros társaiké.

Bár az olyan nagyvállalatok, mint a Tesla és a General Motors már nem jogosultak az elektromos autók miatti adójóváírásra, a Build Back Better keretében ők is részesülnének belőle, ennek következtében az ő részvényeik is estek hétfőn.

Közlekedéssel foglalkozó szakértők a Build Back Better törvényjavaslatot Joe Biden fenntarthatósávi tervének egyik kulcselemeként emlegették,

amely segíthet az elnök által kitűzött elektromosjármű-eladási célok elérésében. Az elnök azt szeretné elérni, hogy 2030-ra az összes eladott új jármű felét elektromos járművek tegyék ki, beleértve a plug-in hibrid elektromos járműveket is, amelyek egyszerre tartalmaznak akkumulátorokat és a hagyományos belső égésű motorokat is.

Biden korábbi infrastruktúra-csomagja 7,5 milliárd dollárt különített el az elektromos járműveket kiszolgáló töltők üzembe helyezésére.

Fotó: AFP/MANDEL NGAN

A Build Back Better bukásának egyik kulcsfigurája Joe Manchin nyugat-virginiai demokrata szenátor volt, aki vasárnap kijelentette, hogy nem fog a javaslat mellett szavazni az 50-50 százalékos szenátusban, ezzel az elnök javaslatának nem lesz többsége.

A Build Back Better a jelenlegi 7500 dolláros adójóváírást az elektromos járművek és a plug-in hibridek vásárlásához kiegészítené még 500 dollárral, amennyiben a jármű akkumulátora az Amerikai Egyesült Államokban készült. A javaslatnak van egy ellentmondásos pontja is, amely 4500 dolláros adójóváírást biztosít arra az esetre, ha a járművet belföldön, szakszervezeti-tag munkásokkal szerelik össze. Ez az elem igen heves kritikát váltott ki a nem detroiti autógyártók részéről, mert amerikai munkavállalóik nem tömörülnek szakszervezetekben.