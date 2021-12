Ahogy arról a VG is beszámolt korábban, koronavírus-fertőzés miatt lélegeztetőgépre került Csollány Szilveszter olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász. A népszerű olimpikont jelenleg is az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Covid-osztályán kezelik. Állapota súlyos, és továbbra is lélegeztetőgépen tartják.

A napokban merült fel, hogy műtüdőeljárással menthetik meg Csollány Szilveszter életét, ugyanazzal a módszerrel, amellyel Nagy Gergelyné Hajnalka tatai nővért is sikerült megmentenie az az orvosoknak. Az ápolónő, aki 105 napot töltött intenzíven, és 42 napot volt lélegeztetőgépen, a kemma.hu oldalon keresztül üzent az olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornásznak és családjának.

Fotó: Nemzeti Sport

Elsősorban azt üzenem a családjának, hogy fogadjanak el minden segítséget, amit csak lehet. Mindenbe kapaszkodni kell, mindenben érezni kell azt, hogy ott van mellette a család, és segíti az egészségügyi csoport. Mindenki érte van és mellette áll. Sikerülni fog, sikerülnie kell! Ugyanígy álljon a család is hozzá. Nagyon kemény harc lesz, amely nagyon hosszú ideig fog tartani

− üzente a nővér.

Hozzátette, hogy habár felépült a betegségből, de valószínűleg „már soha nem lesz olyan, mint régen volt”.