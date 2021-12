A koronavírus okozta betegség miatt intenzív osztályokra kerülő páciensek 90 százaléka nem adatta be magának az oltás harmadik adagját — mondta szerdán Boris Johnson brit miniszterelnök.

Johnson brit hírszolgáltatóknak nyilatkozva elmondta, hogy

a jelenlegi adatok alapján 2,4 millió olyan felnőtt van az országban, aki a koronavírus elleni oltás első két adagját már megkapta, és jogosult lenne a harmadik dózisra is, de ezt még nem adatta be.

A brit kormány az omikron koronavírus-variáns terjedésének megfékezése érdekében úgy döntött, hogy az eredeti, január végi határidő előtt egy hónappal, már december végéig minden, 18 évnél idősebb angliai lakos számára lehetővé válik a harmadik oltási dózis beadatása.

Az egészségügyi minisztérium legutóbbi adatai szerint az Egyesült Királyság egészében a felnőtt lakosság 56,9 százaléka — 32,7 millió ember — részesült már három oltási adagban. Boris Johnson hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a koronavírus-fertőzésből kialakuló Covid-19 betegség miatt intenzív osztályokra kerülő páciensek elsöprő többsége azok közül kerül ki, akik még nem adatták be maguknak a harmadik oltási dózist.

Johnson kiemelte, hogy a vizsgálati adatok alapján

az oltatlanok összességében nyolcszor akkora eséllyel kerülnek kórházba koronavírus-fertőződés esetén, mint azok, akik megkapták az oltást.

A kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy az omikron vírusvariáns egyértelműen enyhébb tüneteket okoz, mint a korábban dominánssá vált delta vírusváltozat, és így fenntarthatók a jelenlegi járványellenes szabályozások.

Sajid Javid egészségügyi miniszter a héten jelentette be, hogy a brit kormány az új év előtt nem vezet be újabb korlátozásokat Angliában. Kérte ugyanakkor, hogy a lakosság elővigyázatosan és lehetőleg a szabadban köszöntse az újévet, és ezt a kérést Boris Johnson is megerősítette szerdai nyilatkozatában.