Az Európai Unió gyógyszerszabályozó hatósága hétfőn jóváhagyta az amerikai Novavax koronavírus elleni oltóanyagának az alkalmazását

– írja a Reuters.

Ez az ötödik hivatalosan elfogadott vakcina a régióban. A két adagos oltóanyagot egyelőre a 18 éven felüliek számára engedélyezték.

Az Európai Gyógyszerügynökség tájékoztatása szerint

a vakcina hatásossága: 90 százalékos.

A WHO pénteken hagyta jóvá a Novavax vakcinát. A készítmény jóváhagyása jelentősen megnöveli majd a szegény országok védőoltáshoz jutását a Covax program keretében.

Fotó: Shutterstock

A vállalat azt is közölte, hogy januárban megkezdi a vakcinák szállítását az EU 27 tagállamába. A Novavax gyógyszergyár szintén az év elején indítja az omikron variáns ellen is hatékony oltóanyag gyártását és forgalmazását. A Novavax vakcináját eddig Indonéziában és a Fülöp-szigeteken engedélyezték, valamint Nagy-Britanniában és Japánban is folyamatban van a felülvizsgálat.