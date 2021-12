A katonai puccs által az ország éléről eltávolított Aung Szan Szú Kjí ellen több eljárást is indítottak az ország új urai, melyek közül az első ítélet is megszületett – írja a Sky News. A február elsejei hatalomátvétel óta őrizetben lévő vezető többek között korrupcióval, regisztrálatlan walkie-talkie-k birtoklásával és a hivatalos titoktartási szabályok megsértésével vádolják, és négy év börtönre ítélték.

Fotó: Handout / MYANMAR MINISTRY OF INFORMATION / AFP

Mianmar egykori vezetője ellen azonban nem ez az egyetlen eljárás, és az elég egyértelműnek tűnik, hogy az országot irányító junta nem szeretné, hogy a 76 éves Szú Kjí újra a hatalom közelébe kerüljön.

Az ellene folyamatban lévő ügyek összeadva akár több mint 100 évnyi börtönbüntetést is érhetnek.

A tárgyalásokat is zárt ajtók mögött tartották, és a politikus a letartóztatása óta nem volt látható nyilvánosan. Szú Kjí támogatói szerint a vádak koholtak és csupán az a céljuk, hogy megakadályozzák az egykori vezető visszatérését a hatalomba. Ezen a véleményen van a Human Rights Watch is, melynek ázsiai igazgatóhelyettese is nyilvánvalóvá tette, hogy nem beszélhetünk méltányos eljárásról.

Fotó: AFP

A katonai kormány egyelőre nem kommentálta az estet, ám korábban azt állította, hogy az ügyben független bíróság fog dönteni. Szú Kjí pártja, a Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) 2020 novemberében győzött a választásokon, ám a hadsereg szerint ehhez csalásra volt szüksége, ezért aztán megdöntötte a demokratikusan választott kormányt és magához ragadta a hatalmat.

A katonai hatalomátvétel óta több mint 1300 embert öltek meg és több mint 10 ezret tartóztattak le a jogvédők szerint. A halottak közül sokan a demokráciapárti tüntetésekre leadott lövések miatt vesztették életüket.