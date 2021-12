Bulgáriában pénzjutalmat kapnak a nyugdíjasok, ha beoltatják magukat koronavírus ellen a kormány oltásösztönző kampányában, jelentette be csütörtökön Kiril Petkov miniszterelnök.

Minden nyugdíjas 75 leva (13 600 forint) egyszeri jutalmat kap a következő fél évben, ha beadatja magának az oltás első adagját, de abban az esetben is, ha az elsőt már beadatta eddig, és felveszi a másodikat. Azok is megkapják a jutalmat, akik már háromszor oltatták be magukat.

Fotó: BORISLAV TROSHEV / AFP

Az új kormány egyúttal tájékoztató kampányt indít, hogy meggyőzze az oltásszkeptikusokat.

A beoltottak aránya Bulgáriában a legalacsonyabb az Európai Unióban, a felnőtt lakosságnak csak 27 százaléka teljesen immunizált.

A bolgár vezetés el akarja kerülni, hogy a koronavírus újabb hulláma sok halálos áldozatot szedjen. Az Európai Unióban egyúttal Bulgáriában a legmagasabb a járvány halálos áldozatainak aránya a lakosságszámhoz képest: 30 359 a hétmillióból.

A miniszterelnök azt reméli, hogy a kampánynak köszönhetően január végéig sikerül elérni körülbelül 300 ezer nyugdíjas beoltását.