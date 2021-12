Új funkciót vezet be márciusban az Instagram, amely a szülői felügyelet erősítését szolgálja a gyermekek profiljai esetében, erről blogbejegyzésében írt a szolgáltatás vezetője, Adam Mosseri – írta meg a The Verge.

Az új funkciók lehetőséget biztosítanak a szülőknek és a gondviselőknek arra, hogy lássák, mennyi időt töltenek tinédzsereik az Instagramon.

Ezen kívül időkorlátokat állíthatnak be számukra, és arról is értesítést kapnak, ha gyermekük jelent valakit. A szülői kontrollt egy új funkciókból álló csomagként jelentették be, amelynek célja, hogy biztonságosabbá tegye a platformot, elsősorban a tizenéves felhasználók számára.

A sokasodó kritikák miatt léphetett a Meta

Habár Mosseri mostani bejegyzése arra utal, hogy a szóban forgó biztonsági funkciók már régóta készülnek, a bejelentésre azt követően került sor, hogy a Meta tulajdonában lévő közösségi oldalakról (Facebook, Instagram) számos kritika, és több leleplező anyag látott napvilágot az elmúlt időszakban. A legnagyobb visszhangot kiváltó ügy a Frances Haugen által kiszivárogtatott belső dokumentumokból derült ki, mely szerint az Instagram tisztában volt azzal, hogy szolgáltatása ronthatja a testképpel kapcsolatos problémákat a női felhasználók körében, ami különösen a tizenéves lányok számára okoz komoly problémákat. Mosserinek a héten egy szenátusi bizottság előtt kell tanúskodni, ahol minden bizonnyal az Instagram fiatal felhasználókra gyakorolt hatásáról is számos kérdést kap majd.

Fotó: TOM MERTON/CAIA IMAGE/SCIENCE PH / AFP

A Meta ezen kívül a reklámozási gyakorlata miatt is súlyos kritikákat kapott, mivel szakértők szerint nem etikus módon, célzott hirdetésekkel bombázták a fiatal felhasználókat.

Szintén a biztonságra hivatkozva tervezi bevezetni az Instagram a "Take a Break" funkciót, melyet a múlt hónapban kezdtek tesztelni. Az újítás lényege, hogy egy felugró ablak arra kéri a felhasználókat, hogy lépjenek ki az alkalmazásból, ha egy bizonyos ideig (például 10, 20 vagy 30 percig) görgetnek. Az elvégzett tesztek során a cég adatai szerint a felhasználók 90 százaléka bekapcsolva hagyta az emlékeztetőket, miután beállították őket. A funkció a napokban elérhetővé válik az Amerikai Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Írországban, Kanadában, Új-Zélandon és Ausztráliában, és a tervek szerint a jövő év elején világszerte bevezetik.

Az új biztonsági funkciók közé tartozik a címkézési gyakorlat finomhangolása is, melynek köszönhetően a jövőben már nem lesz lehetőség fiatalkorú felhasználók megjelölése posztokban és képeken.

A bírálók átlátnak a szitán

A számos újítás ugyan több jó ötletet is tartalmaz, azonban Mosserinek nehéz dolga lesz, ha meg akarja nyerni magának a platformmal szemben egyre kritikusabbá váló törvényhozókat.

A Meta megpróbálja elterelni a figyelmet a hibáiról azzal, hogy szülői útmutatókat, használati időzítőket és tartalomszabályozási funkciókat vezet be, amelyeket egyébként a kezdetektől fogva biztosítani kellett volna

– nyilatkozta az ügy kapcsán Marsha Blackburn szenátor a The New York Timesnak.

De a kollégáim és én átlátunk azon, amit csinálnak

– zárta rövidre Blackburn.