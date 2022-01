Fontos határidő, több százezer autós érintett: január 31. hétfő éjfélig érvényesek a tavaly vásárolt éves megyei és országos autópálya matricák. A mentességek és a nagycsaládos kedvezmények megújításának szintén 2022. január 31. a határideje – emelte ki a https://e-autopalyamatrica.hu/ portál.

Nem mindegy, hol vesszük meg az új matricát:

ahol az autósok a matrica mellé 6 hónapos balesetbiztosítást igényelhetnek.

A felhasználók bankkártyával és átutalással is fizethetnek a matricákért, akár regisztráció nélkül is vásárolhatnak mindössze néhány perc alatt, a visszaigazolást pedig e-mailben és SMS-ben is megkapják, illetve naprakész információkat kapnak az e-matrica rendszer változásairól.

Mit tehetünk, ha elfelejtettük megvásárolni az autópálya matricát?

1 órás türelmi időt kapnak az autósok

A jóhiszemű felhasználókat védő intézkedés lehetővé teszi, hogy a véletlenül díjköteles útszakaszra tévedő autósok az utazás megkezdése után vásárolják meg a pályamatricát: mentesülnek a büntetés alól, ha a megfelelő matricát a díjköteles útra hajtást követő 1 órán belül megveszik.

Büntetés esetén három lehetséges megoldás adódik

Ha mégis pótdíjat szabtak ki ránk, három lehetőség is adódik: az első lényege, hogy az érintett jármű üzembentartója egy éves országos e-matrica megvásárlásával kiválthatja a jogosulatlan úthasználat időpontja és az e-matrica megvásárlása között keletkezett, akár az összes tárgyéven belüli pótdíjas esetét. Ezzel a pótdíjfizetési felszólítás kézbesítésétől számított 75 napon belül lehet élni.

A másik lehetőség a pótdíjamnesztia:

a jogosulatlan úthasználatok halmozódása esetén az üzembentartó – a kérelme benyújtásától számítva – 180 napra visszamenőleg kérelmezheti, hogy kedvezményes pótdíjat fizethessen. Ennek összege 6 db alap pótdíj összegének felel meg.

Fotó: Szendi Péter/Vas Népe

A harmadik lehetőség a pótdíjmaximalizálás: akkor segít leginkább, ha abban a tudatban használtuk a fizetős utakat, hogy rendelkezünk érvényes matricával, és csak az első büntetés megérkeztekor derül ki, hogy mégsem. Amennyiben kettőnél több büntetést kaptunk, személyesen vagy írásban kérhetjük a pótdíjak maximalizálását, kérelmünk pozitív elbírálása esetén pedig legfeljebb két büntetést kell kifizetnünk.

