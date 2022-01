A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Ch épülete, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Egyetem téri ingatlana visszakapja díszes, kupolás tetejét, amely a második világháborús pusztítás miatt lett az enyészeté.

Rekonstrukciók

A Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. kiírta a közbeszerzést a két épület tetőidom-rekonstrukciójának a megtervezésére. Az ELTE központja az V. kerületben, az Egyetem téren áll. A campus neobarokk stílusjegyekkel, 1896-ban épült, Szkalnitzky Antal, Wéber Antal, Baumgarten Sándor, Herczegh Zsigmond és Lippert József tervei szerint. Az épületet 1900-ban adták át, a háborúban megsérült kupoláját az 1960-as években bontották el végleg. Ezt építészetileg azzal indokolták, hogy a kupola zavarja az Egyetemi templom látványát. Érdekes, hogy amikor még állt a teljes épület, ez a „kritika” fel sem merült. Valójában természetesen politikai döntés született, hiszen a város kupoladíszítő elemei „a kapitalizmus csillogását” hivatottak megjeleníteni, ami nem tetszett a kommunista kormánynak. Itt összességében 1200 négyzetméter magastető-alapterületű kupolát és az ahhoz kapcsolódó manzárdtetőidomot építik vissza a hozzá kapcsolódó tetődísszel, díszes tetőfelépítménnyel.

A teljes kupolát visszaállítják a tetőrekonsturkció során a BME épületén Fotó: bme.hu

A műegyetemi campus Újbudán található, a Szent Gellért tér 4. szám alatt. (A téren hamarosan a Gellért Szálló is teljes felújításon esik át, erről a múlt héten írtunk – a szerk.) A BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar egyes tanszékeinek helyet adó kémiai vegytani (Chémia – Ch) pavilont 1902 és 1904 között, Czigler Győző tervei alapján húzták fel. Ennek az épületnek a kupolája is a háborúban semmisült meg.

A több évtizeden keresztül torzón állt ingatlan régi fényében ragyogva – az eredeti tervezési elképzelések szerint – újra a Bartók Béla út és a Budafoki út kapuját jelenti majd a Szabadság híd felől nézve. Most a csatlakozó magastetőket is beszámítva 437 négyzetméteres vetületi magastető-alapterületű kupola és a hozzá kapcsolódó tetődísz, díszes tetőfelépítmény rekonstrukcióját végzik el.

2020. október 30-án, a Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányrendelet, amely szerint a tetőszerkezet-helyreállítások kiemelt országos építészeti program keretében valósulnak meg, melynek folyamán középületek és nem állami ingatlanok is visszanyerhetik a második világégés előtti kinézetüket. A dokumentum a két egyetemi kupola mellett rendelkezik a Vértanúk terére néző és a Kossuth Lajos tér képét is befolyásoló, a Magyar Fejlesztési Bank központjának helyet adó, a Vécsey utca 4. szám alatt lévő tetőszerkezet rekonstrukciójáról is. Ez a pályázat még nem jelent meg. A Steindl Imre-program honlapja szerint e ház eredeti állapotának a helyreállításáról 2016-ban határozott a kormány. Az eredeti manzárdkupola újjáépítése az innen nem messze eső Wellisch-palotánál – a Miniszterelnökségnek és az Igazságügyi Minisztériumnak helyet adó épület – alkalmazott gyakorlat alapján történik majd, a korabeli tervek, egykorú fotók felhasználásával. Tulajdonképpen ez az építkezés jelenti majd a teljes Kossuth tér megújulásának utolsó fázisát.

Budapesti javaslatok

A kormányrendelet szerint a munkálatok megalapozása érdekében elkészül az építészeti, városképi értéket hordozó, korábban megsemmisült, helyreállítandó tetőidomok és egyéb jelentős épületdíszek központi nyilvántartásának a létrehozására vonatkozó előterjesztés. A nyilvánosságra hozott két mostani tender modellprogramot is jelent. Ezek lehetnek a minták, melyek alapján a következő években egyre több fővárosi és vidéki ingatlan nyeri vissza korabeli pompáját. A projekt előkészítését és megvalósítását a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. végzi. A cég felmentést kap az állami magasépítési beruházásokról szóló kormányrendelet szerinti eljárásrend alkalmazása alól. A modellprogram finanszírozására több mint 250 millió forintot különítettek el. Országosan is újjá-épülhet minden olyan épületdísz és tetőidom, amely építészeti vagy városképi szempontból értéket képvisel.

Korábban már a Figyelő is lajstromozta azokat a budapesti épületeket, amelyeknek a II. világháború előtt grandiózus kupolája volt. Ilyen az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán lévő, régen a Fonciére Biztosító Társaság tulajdonát képezett bérház. Kupolájának a csúcsa egykor valamivel 60 méter fölé magasodott. Az Astoria és a Ferenciek tere között, a Kossuth Lajos utcában álló, a mai Puskin mozinak helyet adó bérház sarka fölött eredetileg egy hármas manzárdkupola állt. A Szervita tér egykori szecessziós Török Bankháza is illusztris tetődísszel büszkélkedett. Az 1906-ban emelt épület tetejéről a harmincas évek végén – tehát még a bombázások előtt – szerelték le a belülről megvilágítható, esténként pompás látványt nyújtott, színes üveggel ellátott tetődíszt, egy glóbuszt. A Nagykörúton, a Baross utca és a József körút sarkán álló, az egyik nagy gyorsétteremlánc egyik egységének is helyet adó bérház harang alakú sarokkupolája is megsemmisült. Ahogy a Belgrád rakpart több épülete, a Ferenciek terén álló volt Királyi Bérpalota, az Andrássy út 1. alatti egykori Stein-ház, a volt Zsolnay-mintaüzlet épülete a Március 15. téren, továbbá a Kodály körönd bérházai is visszakaphatnák régi tetődíszeiket. A rekonstrukciókkal a város visszanyerhetné azt a hangulatot, amely a múlt század első évtizedeiben jellemezte.