A koronavírus-járvány hatására egyre több támadás és fenyegetés éri a cseh egészségügyi dolgozókat – olvasható a BBC összeállításában. dr. Milan Kubek, prágai érgyógyász a lapnak elmondta, hogy míg egy éve még az emberek ünnepelték őket és az általuk hozott áldozatokat, ám ezek az érzelmek mára radikálisan átalakultak.

Az orvost rendszeresen követik otthonáig és volt, hogy postaládájába ürüléket dobtak,

míg végül rendőri védelmet nem kapott. Kubek bűne a támadók szerint az, hogy a cseh orvosi kamara elnökeként támogatta a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedéseket és az oltásokat. Elmondta, ogy ennek ellenére természetesen igyekeznek minden beteget ellátni, de lelkesedésüknek és áldozatkészségüknek nem használ az oltásellenes csoportok agresszív és durva fellépése.

Az oltások beadóit az oltásellenesek rendszeresen zaklatják, egy mobil oltópont dolgozóit kövekkel is megdobálták.

A kórházi dolgozók szerint gyakori, hogy a betegek és azok rokonai sokszor sem a diagnózist sem a javasolt kezeléseket nem hajlandóak elfogadni a tévinformációk hatására. A háziorvosok közül is többen arról számoltak be, hogy már az oltási státuszra vonatkozó kérdésekre is szidalmazás a válasz.

Fotó: PETER LAZAR / AFP

A BBC összeállításában szerepel egy szintén prágai edzőterem is, ahol az egészségügyi dolgozók önvédelmet és a robbanásveszélyes helyzetek csitítását tanulják. Erre szükség is van, hiszen az edzések vezetője szerint sokszor megesik, hogy

a kórházi személyzet sem feltétlenül mérsékli a betegek és rokonaik harciasságát, hanem inkább olajat önt a tűzre.

A képzés lehetővé teszi, hogy az összetűzések elkerülhetőek legyenek és ne az erőszak irányába haladjanak. Ugyanakkor az országot különösen erőteljes mértékben járvány mindenkit megviselt pszichésen is, így könnyen elszabadulnak az indulatok. Voltak időszakok, amikor a lakosságarányos halálozás tekintetében Csehország állt világszerte a legrosszabbul.

Az oltások megjelenése és a 63 százalékos oltottsági ráta az országban némileg mérsékelte a krízisérzetet és az egészségügyre nehezedő nyomást, de a járvány tapasztalatai nem festenek jó képet az orvosok és betegek közötti viszonyról. A felfokozott indulatok ellenére a rendőrség sem bizonyult megértőnek az orvosokat fenyegető emberek közül többekkel szemben eljárást indított.