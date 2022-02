A sport és a politikai gyakran kapcsolódik össze a történelem során, és ez alól az olimpiák sem mentesülnek feltétlenül, mint azt Magyarország az elhíresült melbourne-i vízilabdameccs óta tudja. A Reuters a pekingi téli olimpia kapcsán készített összeállítást arról, hogy az orosz és az ukrán sportolók hogyan látják a két ország közötti feszültséget.

Mint a hírügynökség tudósításából kiderül, a koronavírussal szembeni korlátozások csökkentik a találkozások és az ezzel járó esetleges súrlódások valószínűségét. Ukrajna kifejezetten javasolta is sportolóinak, hogy kerüljék az oroszokat és azt is, hogy hogyan viselkedjenek provokáció esetén.

Fotó: Sputnik via AFP

A sportolók közül az ukrán bobos Lídia Hunko arról számolt be, hogy saját csapatával igyekszik időt tölteni és nem áll kapcsolatban az oroszokkal, ugyanakkor azt is kiemelte, hogy egy sportolónak az olimpián a versenyekkel és nem a politikával kell foglalkoznia. Elmondta azt is, hogy nincs tudomása a két ország sportolói közötti összetűzésekről, ám jelezte, hogy ennek ellenére

a két ország közötti feszültség nyomot hagy rajtuk, hiszen családjuk és barátaik otthon vannak.

A Reuters a többi ukrán sportolóval már nem járt ilyen szerencsével, ők az ország olimpia bizottsága által kiadott ajánlásnak megfelelően a konfliktusról szóló kérdésekről igyekeztek elterelni a témát.

A versenyen a doppingellenes szankciók miatt zászló és himnusz nélkül induló

orosz sportolók ezzel szemben igyekeztek azt hangsúlyozni, hogy a politikusok durva kirohanásai nem férkőztek be az olimpiai faluba.

A sportolók közötti jó viszony a rövidtávú gyorskorcsolya edzésein is látható volt, amikor a 2018-as bronzérmes, orosz Szemjon Elisztratov kapott lökést az ukrán Oleh Handeitől.

Elisztratov a sajtó képviselőinek is arról beszélt, hogy barátságos a viszonyuk és az ukrán arra biztatta, hogy ne figyeljen ezekre, hiszen ez csak politika.

Az orosz tisztviselők pedig a nyugati, diplomáciai bojkottot ítélték el, mondván az politizálja a versenyeket. Oleg Maticin, az ország sportminisztere pedig arról beszélt, hogy ha ukrán sportolók nyernek, őszintén fognak örülni és gratulálni a sikereiknek.