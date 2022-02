Amikor a lezárások alatt a szabályok ellenére bulikat tartott, Boris Johnson nem gondolta volna, hogy ezekért a rendőrség előtt is felelnie kell, ám pénteken megérkeztek a Downing Streetre az erről szóló idézések – írja a Bloomberg.

A privát iskolák zártkörű társaságainak elitjéből érkező, magát a törvények fölött állónak gondoló brit miniszterelnök könnyen lehet, hogy végül ebbe a történetbe bukhat bele, noha fenntartja, hogy ezek a rendezvények nem sértettek szabályokat. Az idézések azután érkeztek meg hozzá, hogy a brit főváros rendőrségének főnöke, Cressida Dick váratlanul lemondott a héten.

Fotó: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto / NurPhoto via AFP

A politikus egy szóvivője péntek este közölte, hogy főnöke válaszolni fog a rendőrség kérdéseire. Johnsonnak hihető magyarázattal kellene szolgálnia arról, hogy miért vett részt ezeken a bulikon, melyekről fotók is készültek. Ha nem sikerül meggyőznie a hatóságokat, bírságra számíthat.

Az egyre több vád hatására a kormányzó konzervatívok közül is sokan követelik a politikus távozását, ugyanakkor több képviselő is megvárná a nyomozás végét, mielőtt döntene arról, hogy szeretné-e távozásra bírni az ellentmondásos miniszterelnököt. A lakosság kevésbé megértő, az emberek kétharmada szerint már most is le kellene mondania Johnsonnak, aki több bizalmi emberét is elvesztette a nyomozás miatt.