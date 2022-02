A koronavírus-fertőzés után ritka, életveszélyes többszervi gyulladásos szindróma (MIS-C) alakulhat ki a gyermekeknél. A szívműködés egy héten belül kezdhet helyreállni, és három hónapon belül visszatérhet a normális állapotba – derül ki egy új tanulmányból, melyről a Reuters adott hírt.

A kutatók 60 MIS-C-vel – akik 70 százalékánál szívizomsérülésre utaló nyomok voltak –kórházba került gyermeket és 60 egészséges, normális szívűt vizsgáltak. A gyulladásos szindróma ötből négy esetben a gyermekek bal kamráját érintette, amely a test többi részébe pumpálja a vért.

A koronavírus-fertőzés után négy–hat héttel jelentkező MIS-C-szindróma a szívben, a tüdőben, a vesékben és a gyomor-bél rendszeri szervekben is gyulladást okozhat.

Egy kislány megkapja a Pfizer koronavírus elleni oltóanyagának első adagját a bolíviai La Pazban 2021. december 17-én Fotó: AIZAR RALDES / AFP

A szívultrahang- és az MRI-vizsgálat eredményei alapján a kórházba került gyermekeknél az összes rendellenesség az első héten belül kezdett helyreállni, három hónapra rá pedig folyamatosan javult, majd teljesen normalizálódott az állapotuk – számoltak be a kutatók a Journal of the American Heart Association című folyóiratban. A gyermekek felénél a MIS-C-vel kapcsolatos szívműködési rendellenességek hat napon belül megszűntek – tették hozzá.

A gyógyulási arány kiváló volt a megvizsgált gyermekek esetében – nyilatkozta dr. Anirban Banerjee, a Philadelphiai Gyermekkórház orvosa. Hozzátette azt is, hogy a kutatási eredmények nagy segítséget jelentenek a MIS-C-ben szenvedő gyermekek kezelésében. A gyermekek három-négy hónappal a felépülésük után a sportoláshoz is fokozatosan visszatérhettek.