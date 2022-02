Mi is az a Ponzi-rendszer? A Ponzi-rendszer, más néven Ponzi-séma egy olyan piramisjáték, amely az újonnan érkező befektetők által befizetett „induló tőkéből” fizeti ki a korábbi befektetőket, aminek következtében úgy tűnhet, hogy a rendszer működőképes. Nevét az olasz Charles Ponziról kapta, aki 2,5 dollárral a zsebében emigrált Amerikába, majd az általa kreált csalás-rendszerrel közel tízmilliósra duzzasztotta vagyonát. Jelentős különbségek a hagyományos pilótajáték, és a Ponzi-rendszer között, hogy az elsőnél csak az egymás fölött álló szintek ismerik egymást, a Ponzi-sémának pedig fontos eleme, hogy mindenki ismeri az alapítót, aki személyes kapcsolatrendszerét és karizmáját is felhasználja a piramis építéséhez. Kevesebb a résztvevő a rendszerben, de többször is befizetnek nagyobb összegeket. Míg a hagyományos pilótajátékban a különböző szinteken – főleg a magasabb szinteken – lévők számára is van lehetőség pénzt keresni az üzleten, addig a Ponzi-rendszer működési mechanizmusa alapján lényegében csak az elindító nyerhet vele.