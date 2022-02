Az Egyesült Államok nem azért küldött csapaterősítést Európába, hogy háborút robbantson ki Ukrajnában Oroszország ellen - szögezte le Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó vasárnap amerikai televízióknak adott körinterjúi egyikében.

Joe Biden elnök már hónapok óta egyértelműen arról beszél, hogy az Egyesült Államok nem azért küld csapatokat, hogy háborút robbantson ki Oroszország ellen Ukrajnában

– jelentette ki.

A nemzetbiztonsági tanácsadó arról beszélt, hogy egy esetleges orosz katonai művelet többféleképpen is megnyilvánulhat. Magában foglalhatja például a nagy részben szakadárok uralta Donyec-medence annexióját, kibertámadásokat, de Ukrajna teljes lerohanását is. Hozzátette, hogy Moszkva akár már hétfőn cselekedhet, de akár heteket is várhat.

A Foxnak nyilatkozva Sullivan kitért Kínára is. Arra figyelmeztette Pekinget, hogy az Ukrajna elleni esetleges orosz támadás támogatásáért nagy árat kellene fizetnie. Részletekre azonban nem tért ki.