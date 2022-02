Pörögnek az amerikai fegyvereladások, tavaly 19 millió lőfegyvert értékesítettek legálisan

A 2019-es szinthez képest 40 százalékkal emelkedett az eladások száma, abban az évben 13,5 millió fegyver talált gazdára. A 2020-as adatokhoz képest minimális, 13 százalékos visszaesést tapasztaltak, amikor is 21,5 millió fegyvert adtak el. Szakértők szerint a tavalyi eredmények még ennek ellenére is kiugróan magasnak számítanak.

A növekvő fegyverkezési tendencia szinte már az összes államban érzékelhető. A legtöbb fegyvert Texasban, Floridában, Kaliforniában és Pennsylvaniában adták el, a legkevésbé pedig a hawaiiaknak volt rá szüksége. A vásárlások indoka elsősorban az önvédelem volt, sokan iratkoztak be lövőtanfolyamokra is, azonban sajnálatos tény, hogy az öngyilkosságok száma is emelkedett.

A lőfegyverek által okozott halálozási arány az előző évhez képest tavaly 14, az elmúlt 20 évre visszatekintve pedig 50 százalékkal nőtt.

A fegyverek több áldozatot követeltek, mint a mellrák, a Parkinson-kór és az autóbalesetek összesen.

Emelkednek a fegyvergyártók részvényei. A világ első számú fegyvergyártója, a Lockheed Martin részvényei a keddi amerikai tőzsdenyitás előtti kereskedésben közel 2 százalékot nőttek. A világ fegyvergyártásának élvonalába tartozó Rolls-Royce is majdnem 2 százalékot emelkedett Londonban.