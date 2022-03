Lépre csalták bennünket – állítja az a két brit állampolgár, akik önkéntesnek jelentkeztek az ukrán hadsereg nemzetközi alakulatához, miután Volodimir Zelenszkij elnök felhívást intézett a nemzetközi közösséghez, arra kérve a harci tapasztalattal rendelkező exkatonákat, hogy segítsenek megvédeni Ukrajnát az orosz invázióval szemben. Az önkéntesek a Telegraph-nak nyilatkozva elmondták: ők maguk harcolni nem akartak, felcsernek jelentkeztek az önkéntesek közé, mégis fegyvert adtak a kezükbe, és Kijev védelmére vezényelték ki őket, mindössze 48 órás kiképzést követően.

Önkénteseknek tartanak fegyverismereti gyakorlatot az ukrán hadsereg kikéképzői, Kalasnyikov gépkarabélyokat imitáló fapuskákkal Kijevben.

Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP

Ágyútölteléknek kellettek

Egyikük, az ötven éves Carl Walsh 17 évet szolgált a brit hadseregben felcserként, lehúzott egy-egy turnust Boszniában, Koszovóban és Irakban is; Ukrajnába is azért ment, hogy a korábbi harctéri orvosi tapasztalataival segítse az ukránokat. Csaknem tíz évvel fiatalabb társa, Ollie Funnell korábban nem látott háborút, de másfél évtizeden át dolgozott mentősként, és úgy vélte, hasznát vehetik a tudásának Ukrajnában is. Mindketten még indulás előtt felvették a kapcsolatot a londoni ukrán nagykövetséggel, ahol biztosították őket arról, hogy nem kell fegyvert fogniuk, csak egészségügyi feladataik lesznek Ukrajnában.

Amikor a lengyel-ukrán határt átlépve jelentkeztek a helyi hatóságoknál, egy Lemberg melletti településre vitték őket, a nemzetközi alakulatoknak szállást adó katonai bázisra. Itt, Walsh elmondása szerint, el akarták venni tőlük az útleveleiket, és alá akartak íratni velük egy egyéves önkéntes szerződést.

Kétnapos kiképzést akartak adni – mindössze 48 órát – majd átvezényeltek volna bennünket Kijevbe, az ukrán főváros védelmére.

A felcser elmondta: az önkéntes alakulat tagjai között sokan voltak, akik hozzá hasonlóan láttak már háborút, de voltak köztük olyan fiatalok is, akik semmilyen harci tapasztalattal nem rendelkeztek. Őket kétnapos kiképzés után vezényelték ki a frontra, a biztos halálba – mondta a férfi, hozzátéve, hogy a 48 órás kiképzés alatt éles fegyvert nem is fogtak a kezükbe.

A biztos halál várt volna rájuk

Elmondta azt is, hogy a szerződésük nem tért ki arra, hogy haláluk esetén kit értesítsenek, így akár az is előfordulhatott volna, hogy hozzátartozóik meg sem tudják, mi történt velük a harctéren.

Elküldtek bennünket a körbezárt Kijevbe, ágyútölteléknek kellettünk volna oda

– méltatlankodott Funnell, aki fizetés nélküli szabadságot kért munkahelyén, hogy Ukrajnába utazhasson. Elmondta: a szerencséjüknek, és egy volt brit katonának köszönhetik, hogy életben vannak. A korábbi tiszt figyelmeztette őket arra, hogy ha az ukrán fővárosba mennek, ott a biztos halál vár rájuk. Ezután döntöttek úgy, hogy inkább hazamennek.

Néhány órával azután, hogy újra Lengyelországban voltak hallották a hírt, hogy az orosz hadsereg lebombázta azt a Lemberg melletti katonai támaszpontot, ahol a nemzetközi alakulatokat szállásolták el. Több mint 30 rakétatalálat érte a bázist, ahol 35 ember meghalt.

Tízezrek csatlakoztak Európa minden tájáról

A háború kitörését követő két hétben csaknem 15 ezer külföldi érkezett Ukrajnába, hogy az ukrán hadsereg nemzetközi alakulatánál harcoljon az ukrán kormány közlése szerint. Többségük külföldön élő, a háború miatt hazatérő ukrán, de sok katonaviselt uniós állampolgár is van közöttük, sőt, néhány amerikai és kanadai önkéntes is.