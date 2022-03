Országszerte és a határon túl is számos ünnepi rendezvényt tartanak ma az 1848-49-es szabadságharc és forradalom kitörésének 174. évfordulója alkalmából. A budai Várban és a Múzeumkertben egész napos programokkal várják a családokat, az Országházban ingyenesen lehet megtekinteni a Szent Koronát, a Várkert Bazár és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum is egész napos programokkal várja az érdeklődőket, ingyenesen lehet megnézni a Szent István-termet és a Hauszmann-sztori kiállítást, továbbá az Új világ született kiállítást is a Déli Palotákban, valamint a pénteken megnyílt Gábor Áron rézágyúját a középpontba állító Lészen ágyú című tárlatot.

A Parlament előtti Kossuth Lajos téren lesz délután a díszünnepség, amelyen várhatóan 15 órától Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet.

Az ünnepséghez – a szervezők kérésére – csatlakozik a Civil Összefogás Fórum (CÖF) - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) szervezte Békemenet is.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A gyülekező 12 órakor volt a Komjádi uszoda előtt, majd 13 óra után a Margit híd felé indult a tömeg, hogy aztán a Szent István körúton, a Bajcsy-Zsilinszky úton, majd az Alkotmány utcán keresztül megérkezzen a Kossuth térre. A CÖKA által szervezett Békemenet üzenete "egyértelmű nem a háborúra" – közölte Csizmadia László, CÖF alapítója, a CÖKA kuratóriumi elnöke, aki azt kérte, hogy

minél többen magyar zászlókkal vegyenek részt az eseményen.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán