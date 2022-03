A néhai Jeffrey Epstein üzletember tulajdonában lévő két karib-tengeri szigetet 125 millió dollárért árulják a piacon – írja az Insider.

Epstein 1998-ban vásárolta meg az Amerikai Virgin-szigeteken található 72 hektáros Little St. James szigetet 7,95 millió dollárért, majd 2016-ban a 165 hektáros Great St. Jameset 18 millióért.

Fotó: Marco Bello / Bloomberg via Getty Images

A Virgin-szigetek főügyésze, Denise George 2020 januárjában kezdeményezte a hagyatéki igény érvényesítését Epstein birtokaival szemben, azzal a váddal, hogy a milliomos és bűntársai szexuális rabszolgaságra kényszerítettek kiskorú lányokat és fiatal nőket a szigeteken.

A Jeffery Epstein elsődleges lakóhelyeként funkcionáló Little St. James sziget hivalkodó birtokairól is ismert: itt többek között egy flamingókkal teli lagúna, egy villaszerű épületegyüttes, könyvtár, mozi és egy különálló fürdőház is található, valamint egy aranykupolával díszített templomszerű épület is helyet kapott. A szokatlan, kék-fehér csíkos építmény számtalan összeesküvés-elmélet forrása lett, többek között az a hír terjedt el róla, hogy gyermekáldozatra és kriptaként is használták.

Jeffrey Epstein egyik villája a Little St. James szigeten 2019. július 10-én

Fotó: Bloomberg / Getty Images

A Little St. James sziget – amelyre a helyiek csak „Pedofilszigetként” hivatkoztak – Epstein halála után turisztikai látványossággá vált.

A milliomos üzletembert 2019 júliusában tartóztatták le szexkereskedelem vádjával, majd két nappal azelőtt, hogy az FBI razziát tartott volna a szigeten, Epstein saját kezűleg vetett véget életének 2019 augusztusában.