Vlagyimir Putyin orosz elnök hat nappal ezelőtt a szabad világ alapjait próbálta megingatni, de csúnyán elszámolta magát, ugyanis olyan falba ütközött, amelyre nem számított, találkozott az ukrán néppel – jelentette ki Joe Biden amerikai elnök a kongresszus két háza előtt, helyi idő szerint kedd este az unió állapotáról elmondott évértékelő beszédében.

Putyin háborúja előre megfontolt és indokolatlan volt. Elutasította a diplomáciai erőfeszítéseket. Úgy gondolta, hogy a nyugat és a NATO nem fog válaszolni és úgy gondolta, hogy megoszthat minket. De tévedett, mert készen álltunk

– mondta az elnök. Biden bejelentette, hogy – követve Kanada és az Európai Unió országainak példáját – kitiltják az orosz légitársaságok gépeit az Egyesült Államok légteréből.

Biden kijelentette, hogy az Egyesült Államok utánaered a Vlagyimir Putyint támogató orosz oligarcháknak. „Ma este azt mondom az orosz oligarcháknak és a korrupt vezetőknek, akik dollármilliárdokat építettek fel ebből az erőszakos rezsimből, hogy ne tovább” – fogalmazott.

Fotó: SAUL LOEB / POOL / AFP

Az elnök elmondta, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium egy külön munkacsoportja fogja vizsgálni az orosz oligarchák bűneit.

Együttműködünk az európai szövetségeseinkkel, hogy megtaláljuk és lefoglaljuk jachtjaikat, luxuslakásaikat, magánrepülőgépeiket

– tette hozzá Biden.

Biden megismételte, hogy az Egyesült Államok nem telepít csapatokat Ukrajnába. „Hadd tegyem világossá: erőink nem vesznek részt, és nem is fognak részt venni az orosz erőkkel folytatott ukrajnai konfliktusban” – mondta Biden, hozzátéve, hogy

azért telepítettek amerikai csapatokat Európába, hogy megvédjék a NATO-szövetségeseiket, ha Putyin úgy döntene, hogy továbbmegy nyugat felé.

Biden beszélt a kétpárti – tavaly elfogadott, 1200 milliárd dolláros – infrastrukturális törvényjavaslatról is, és megköszönte a támogatást a demokratáknak és a republikánusoknak is. Biden szerint a törvény elfogadásával Amerika újjáépítésébe fektettek be.

Az elnök arról is beszélt, hogy az ország a koronavírus elleni küzdelem új pillanatához érkezett, amikor a vírus már nem irányítja az életünket. Az elnök felhívta a figyelmet, hogy a Covid-19 okozta súlyos megbetegedések száma tavaly július óta nem látott szintre csökkent, azonban folytatni kell a vírus elleni küzdelmet.

„Itt az ideje, hogy Amerika visszatérjen a munkához, és újra megtöltsük emberekkel nagyszerű belvárosainkat” – mondta Biden, aki szerint mostantól az eddig otthonról dolgozó emberek is biztonságban érezhetik magukat, és elkezdhetnek visszatérni irodájukba.