A háború szinte mindig az őrület elszabadulásával is jár és ezzel már a háborútól távol található éttermek nem először kénytelenek szembesülni. Amikor például Franciaország úgy döntött, hogy nem vesz részt az iraki háborúban, a franciák amerikai megítélése olyan mélyre került, hogy az országban french fries néven futó sültkrumplit több étterem is freedom (szabadság) fries néven kezdte el árulni.

A Mandiner szerint az Ukrajna elleni orosz invázió éttermi áldozata a poutine nevet viselő étel, melyet világszerte több étterem is kénytelen volt levenni az étlapról, hiszen hangzása túlságosan hasonlít Vlagyimir Putyin orosz elnök nevére. Azonban a sültkrumplihoz ennek a kanadai ételnek is van köze, ugyanis a sajt és a szósz mellett az az étel harmadik összetevője.

Fotó: RENAULT PHILIPPE / HEMIS.FR

Mivel sokan a névhasonlóság miatt azt hiszik, az étel neve az orosz vezető előtt akar tisztelegni, a poutine-t kínáló helyek számára is nehéz idők járnak. A La Maison de la Poutine (A Poutine Háza) nevű étterem Twitteren írt arról, hogy számos fenyegetést kaptak. Vannak azonban, akik a már jól bevált névváltás mellett döntöttek. Köztük van a Le Roy Jucep nevű hely is, ahol hasáb-sajt-szósz néven továbbra is kapható az étel.