A háború sújtotta Ukrajnának ajánlotta fel segítségét az adatmentésről világszerte ismert Kürt Zrt. A cégcsoport krízishelyzetben már többször is karitatív módon nyújtotta IT-tudását a bajba került országoknak. Korábban a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után, legutóbb a német árvizeket követően segítettek sérült adathordozóról információkat menteni.

Kürti János, a Kürt Zrt. alapítója felvette a kapcsolatot Ukrajna magyarországi nagykövetével, hogy tolmácsolja az anyaország felé a Kürt Zrt. által felajánlott segítséget.

Gyakorlatilag nincs olyan megrongálódott adathordozó típus, amellyel ne találkoztak volna munkájuk során. Legyen szó megégett, betemetett, elázott vagy más módon megrongálódott információhordozóról,

a Kürtnél felhalmozódott tudás révén esély van annak megmentésére. Kürti János, a Kürt adatmentés technológia megalkotója személyesen is kötődik az ukrán fővároshoz, hiszen a Kijevi Műszaki Egyetemen szerzett mérnöki diplomát.

Fotó: Kürt Zrt.

A cégnél 30 éves múltra tekint vissza az oktatás támogatása és a katasztrófahelyzetekben való segítségnyújtás. Ukrajnában súlyos károk érték az oktatási intézményeket, ami megnehezíti az oktatás újraindítását.

Várhatóan online formában indulhatna meg a tanítás, amelyhez nélkülözhetetlen az iskolák fizikai infrastruktúrájának használata, de ezek jelentős sérüléseket szenvedtek el a támadások során.

Az iskolák megrongálódott eszközeinek adatmentésével kívánja a Kürt segíteni az ukrajnai oktatási intézményeket.

A cég korábban is segített már rendkívüli helyzetekben. A 2011. szeptember 11-i terrortámadást követően a WTC ikertornyaiban bekövetkezett informatika adatvesztések során is térítésmentesen biztosította az adatmentési szolgáltatását. Akkor erről beszámolt a CNN, a The Wall Street Journal, a Financial Times. A segítséget később személyesen köszönte meg az USA akkori elnöke, George W. Bush a Kürt vezetőjének, Kürti Sándornak.

Fotó: Kürt Zrt.

A cég adatmentési tapasztalatai szerint katasztrófák esetében leggyakrabban a tűz és a víz okozza a legnagyobb pusztítást adathordozóinkban – egy szakszerű tűzoltáskor pedig akár mindkettő.

A közelmúltban Európa több országát is érintette súlyos, emberéleteket is követelő áradás, amely óriási gazdasági károkat is okozott, és nem kímélte az érintettek adathordozóit, illetve az azokon lévő adataikat sem. A laborokba számos adathordozó érkezett a németországi áradás után is. Európa egyik legjobb szakembergárdája sikeresen megküzdött a természet okozta adatvesztéssel Észak-Rajna-Vesztfáliában, és helyreállította az ügyfelek adatait, ezzel is segítve őket az újrakezdésben. Hasonló katasztrófában 2012-ben a Sandy-hurrikán okozta pusztítást követően segítettek az árvíz miatt sérült adathordozók helyreállításában.

Korábban karitatív módon segített a Kürt nemcsak a külföldi, hanem a hazai károk esetén is, mint például az egész országot érintő 2010-es árvíz idején.