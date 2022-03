A szankciók által is sújtott orosz milliárdos, Roman Abramovics szuperjachtja cél nélkül bolyong már 8 napja – derül ki a hajók követését segítő adatokból a Business Insider információi szerint.

A több mint 40 méteres, 600 millió dollár értékű hajót Törökország délnyugati partjainál látták és nyugt felé hajózott a MarineTraffic adatai szerint. Hétfőn azonban a hajó státusza március 11-i, montenegrói indulása óta érvényben lévő sétahajózásról utasításra vár-ra változott.

Fotó: SAVO PRELEVIC / AFP

Továbbra sem világos azonban, hogy mi lehet a hajó végső célja, hiszen több európai ország, köztük Franciaország vagy Olaszország foglalt le szankciók alatt álló oligarcháktól magánrepülőket és jachtokat. A nominálisan 13,6 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező Abramovics ellen Nagy-Britannia és az Európai Unió is vezetett be szankciókat, ottani vagyonához most nem tud hozzáférni.

A Solaris nevet viselő hajó 2021 vége óta Barcelonában tartózkodott, napokkal az oligarcha ellen meghozott szankciók előtt március 8-án hajózott ki onnan. Abramovics másik szuperjachtja az Eclipse Kréta közelében volt látható.