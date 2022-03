Vlagyimir Putyin orosz elnök Ukrajna ellen indított inváziójára példátlan globális válasz érkezett. Számos kormány segélyt, fegyvert juttatott el az ukránoknak és súlyos szankciókat vezetett be Oroszország gazdasága ellen, annak reményében, hogy nyomás alá helyezze a Kremlt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kérte az amerikaiakat, hogy ne vásároljanak olyan cégektől, amelyek továbbra is üzletelnek Oroszországgal, beleértve a Dunkin' Donuts, a Reebok és a Subway anyavállalatait is.

A hétköznapi emberek szerte a világban a maguk módján tesznek annak érdekében, hogy reagáljanak az Ukrajna elleni agresszióra. A VG korábban megírta, hogy USA-szerte bárok, éttermek és italboltok öntik ki az orosz vodkákat, és ukrán szeszes italokkal helyettesítik azokat, hogy ilyen módon legyenek szolidárisak az ukrán néppel.

Sorra hagyják el a nyugati multik az orosz piacot Disney, Nike, Volkswagen – csak néhány példa az Oroszországból távozó nyugati világcégek közül. A nyugati cégeknek az orosz piac kiesése ugyan érzékeny veszteség, de azért nem húsba vágó, például a Nestlé globális eladásaiból mindössze 2 százalékkal részesedik.

A bojkottnak valószínűleg nem lesz kézzelfogható hatása:

az Egyesült Államokban a Desztillált Szeszek Tanácsa szerint a vodkaimportnak mindössze 1,2 százaléka származott Oroszországból 2021 első felében. Az orosz vodka tavaly csak 18,5 millió dollárt tett ki az USA 1,4 milliárdos értékű teljes vodkaimportjából, 660 millió pedig a francia importból származott.

Csajkovszkij és Dosztojevszkij is az áldozatok között

A Guardian összeállításából kiderül, hogy egy észak-karolinai csemegebolt tulajdonosa például a múlt héten került a címlapokra azzal, hogy átnevezte az orosz dresszinget ukrán dressingre, a Le Roy Jucep nevű quebeci étterem állítja, hogy ő találta fel az ünnepelt kanadai poutint, a hónap elején bejelentette , hogy a továbbiakban nem használja ezt a nevet, mert az túlságosan hasonlít az orosz elnök nevére.

Dosztojeszvkij arcképe Nápolyban /Fotó: ELIANO IMPERATO / AFP

A múlt héten a wisconsini Nemzeti Mustármúzeumban a kiállított orosz mustár helyére egy táblát helyeztek el, amelyre azt írták, hogy a fűszer visszatér „miután Ukrajna inváziója véget ér, és Oroszország elismeri és tiszteletbe tartja Ukrajna szuverén nemzetét”. Majd később azonban a közvélemény reagálására a múzeum módosított a kommunikációján. „Egy percig sem hisszük, hogy a Nemzeti Mustármúzeumban kiállított orosz mustárok készítőit felelősségre kellene vonni az ukrajnai háborúért” – mondta a múzeum alapítója, Barry Levenson a The Guardiannek.

Ezért visszatesszük őket a nyilvános kiállításra egy táblával, amely arra kéri az embereket, hogy adományozzanak a menekülteknek humanitárius segélyt nyújtó nem kormányzati szervezetnek, az IRC-nek.

Március elején egy milánói egyetem megszüntette a 19. századi regényíró, Dosztojevszkijről szóló kurzust, az intézmény közleménye szerint erre azért került sor, mert „el akarnak kerülni minden vitát a nagy feszültség pillanatában”. Később az iskola meghátrált a felzúdulás után, mivel Dosztojevszkij védői rámutattak arra, hogy a szerzőt szibériai fogolymunkatáborba hurcolták, mert az orosz cári rezsim alatt betiltott könyvekről beszélt.

Viták folynak arról is, hogy érdemes-e játszani Csajkovszkij műveit, különösen a zeneszerző 1812-es nyitányát, amelyet a zeneszerző a Napóleon megszálló csapatai elleni orosz honvédelem jegyében írt meg. A mű előadását azonban például már a Cardiff Philharmonic Orchestra lemondta, a zenekar szerint „semmi köze ahhoz, hogy Csajkovszkij orosz”, hanem „inkább ahhoz volt köze, hogy úgy döntöttünk, hogy ez a jelenlegi helyzetben a mű nem megfelelő”.

Szombaton egy amerikai űrvédő nonprofit szervezet átnevezte azt az adománygyűjtését, amelyet Jurij Gagarin szovjet űrhajósról neveztek el – az első embernek, aki kijutott a világűrbe, és aki 1968-ban egy gyakorlórepülés során halt meg.„A világűr ünnepe: Fedezd fel, mi következik”. A mára törölt feljegyzés szerint a szervezők kifejtették, hogy a változtatást „a világ aktuális eseményeinek fényében” hozták meg, de „az adománygyűjtő esemény fókusza változatlan marad”.

Jurij Gagarin, az első ember, aki járt az űrben /Fotó: Sputnik via AFP

Márciusban az Electronic Arts videojáték-stúdió eltávolította az orosz válogatottat a FIFA-videójáték franchise-ból „szolidaritásként az ukrán néppel”.

A russzofóbia nem elszigetelten létezik

Még az orosz állatok is kárvallottjai az Ukrajna elleni inváziónak: az American Kennel Club bejelentette, hogy „az ukrán néppel szolidaritásként” megtiltja a kutyaregisztrációt az orosz fajták esetében. Ezt követte a Nemzetközi Macskaszövetség, a magát „Macskaszövetség Egyesült Nemzetek” nevű szervezete, amely a hónap elején eltiltotta az orosz macskaféléket a versenyeitől. A macskák törzskönyvezését szervező nemzetközi szervezet, a FIFé (Fédération Internationale Féline) pedig szintén csatlakozva az orosz elleni bojkotthoz közölte, hogy március 1-ei hatállyal a tagszervezetek nem törzskönyvezhetik az Oroszországból származó macskákat.

A legnegatívabb következménye az oroszellenességnek, hogy már a hétköznapi orosz emberek ellen is atrocitások történnek.

Új-Zélandon, Németországban, Kanadában és az Egyesült Államokban különböző korú orosz bevándorló számolt be arról, hogy tömegközlekedési eszközökön, üzletekben és még a munkahelyükön zaklatják és fenyegetik őket. Vandálok orosz éttermeket és üzleteket vettek célba New Yorkban és Washingtonban, valamint orosz közösségi központokat és templomokat Kanadában, holott ezek a helyek nyilvánosan ellenzik Ukrajna invázióját és sok esetben ukránok is dolgoznak ezekben az intézményekben.