A 2021. október 21-én történt incidens után arról is volt szó, hogy Alec Baldwin-re akár letöltendő szabadságvesztés is várhat. A színész a Rust című western mozi forgatásán egy éles lőszerrel töltött kellékfegyverrel lelőtte a 42 éves, ukrán-amerikai származású Halyna Hutchins operatőrt, aki belehalt a sérüléseibe. A balesetben a film rendezője, Joel Souza is megsérült. Hollywoodban többször is előfordult már, hogy valódi töltények kerültek a forgatásokon használt kellékekbe. Hasonló eset történt az 1993-as A holló című film forgatásán is, akkor Bruce Lee fia, Brandon Lee vesztette életét.

A képen Halyna Hutchins operatőr. Fotó: EyePress via AFP

Baldwin lövése: Hollywood semmit nem tanult az eddigi tragédiákból A főszerepet játszó Brandon Lee halálos lövést kapott egy kellékként használt lőfegyverrel, a balesetet az okozta, hogy a vaktöltény mellé belekeveredett a fegyverbe a valódi lövedék egy darabja.

A Rust forgatásán történt eset újra életre hívta azokat a véleményeket, miszerint jobban oda kellene figyelni az álomgyárban a dolgozók biztonságára. Ahogyan az a VG korábban is megírta 1990 és 2016 között legalább 43-an veszítették életüket az Egyesült Államokban forgatásokon és több mint 150-en szenvedtek maradandó sérüléseket. A tavaly október 21-én történt tragédia viszont azért is volt érdekes, mivel a Baldwinnak fegyvert adó rendezőasszisztens Dave Halls-ra korábban is érkezett már panasz a fegyverkezelési és pirotechnikai szabályok megszegése miatt – erről a The Guardian számolt be. A CNN riportja szerint a forgatáson egyébként is lazán vették a szabályokat. A szünetekben unaloműzésként sörösdobozokra lövöldöztek az éles lőszerekkel.

Az ügy később elszakadt a balesetről szóló hírektől és egyesek azt is felvetették, hogy szándékosan töltötték meg Baldwin kellékfegyverét valódi tölténnyel.

Szándékosságra gyanakszik az ügyvéd a Baldwin által okozott balesetben Jason Bowles az ABC televízió reggeli magazinműsorában elmondta, hogy védence, Hannah Gutierrez azt hitte, csak vaktöltényeket tartalmaz az a doboz, amelyikből a lőszert kivette. Közölte, lehetségesnek tartja, hogy valaki szándékosan helyezte bele az éles töltényt, amely teljesen olyan, mint a vaktöltény.

Alec Baldwin számos perrel volt kénytelen szembenézni azóta. Többek között az elhunyt Halyna Hutchins özvegye is keresetet nyújtott be ellene, miután a színész tagadta, hogy bármiféle felelőssége is lenne az üggyel kapcsolatban. Az elhunyt operatőr egykori férje szerint Baldwin magát állítja be áldozatnak az eset után.

A színész az elmúlt hónapok kálváriája után most visszatér a szakmájához és ismét forgatni kezdett. Olaszországban a Minerva Pictures produkciójában, az ILBE olasz produkciós céggel együttműködve dolgozik.

Ráadásul karrierje során először Alec Baldwin saját öccsével, Williammal együtt forgat.

A testvérek a Kid Santa és a Billie's Magic Word című filmek főszereplőit alakítják. A karácsonyi filmek munkálatain két hétig dolgoznak Rómában – írta meg az MTI. Francesco Cinquemani ül a direktori székben, aki 2015-ben már dolgozott együtt az idősebb Baldwinnal az Andron: The Black Labyrinth című akció-sci-fi forgatásán.