Yvan Colonna 1998-ban gyilkolta meg a vezető korzikai kormánytisztviselőt, Claude Erignacot, ám a sziget lakosságának Franciaországtól elszakadni vágyó része szemében ezzel egyfajta nemzeti hős lett, így a rendőrség is csak évekkel később tudta elfogni. Ekkor azonban életfogytig tartó börtönbüntetést kapott.

Miután március 2-án a börtönben megtámadta az Afganisztánban letartóztatott, terrorizmusért elítélt kameruni Franck Elong Abe, aminek következtében kis híján életét is vesztette, Korzikán elszabadultak az indulatok és összecsapásokra került sor a felháborodott tömeg és a rohamrendőrség között – írja a France 24.

A nyomozás szerint Colonnát gyúrás közben támadta meg Abe a börtön konditermében, és egy zsákkal próbálta megfojtani.

Eleinte több sajtótermék is arról írt, hogy a nacionalista hős életét vesztette, ám az orvosok képesek voltak életben tartani. A támadót terrorszervezet tagjaként elkövetett gyilkossági kísérlettel vádolják, és az ország terrorellenes ügyészségének vezetője, Jean-Francois Ricard szerint be is vallotta a támadást. Az ügyész szerint Abét Colonna istenkáromló szavai dühítették fel.

Fotó: AFP

Az események hatására Korzika több városában – Ajaccioban, Calviban és Bastiában – is több száz ember tüntetett, ám ezek a megmozdulások gyorsan erőszakossá váltak. Korzika a 18. század óta része Franciaországnak, ám állandó a feszültség a központi kormányzat és a függetlenséget követelő nacionalisták között.

A szerdáról csütörtökre virradó éjszaka zavargásai is elsősorban a kormányzati épületeket vették célba,

Ajaccióban a bíróság épületébe bejutva tüzeket is gyújtottak, mely ugyan nem terjedt át az épület felsőbb szintjeire, de így is jelentős károkat okozott. A Colonna által meggyilkolt prefektusról, Erignacról elnevezett téren aztán a tüntetők egy bankot is kifosztottak. A helyi hatóságok szerint csak Ajaccióban 14-en sérültek meg és 2 embert letartóztattak.

Fotó: AFP

Calviban a tüntetők Molotov-koktélokkal és kövekkel támadtak kormányzati épületeket, míg Bastiában 23 rohamrendőr és 3 civil sebesültje van a zavargásoknak.

Colonna egy dél-franciaországi börtönben töltötte büntetését, miután a hatóságok az elítélt különleges státuszára hivatkozva megtagadták azt, hogy Korzikára szállítsák. Noha Jean Castex miniszterelnök ezt a státuszt kedden megszüntette, Colonna támogatóit ez láthatóan nem nyugtatta meg.