Választás 2022: így szavaz az ország – percről percre

A 2022-es választások legfontosabb eseményei Az urnákat az első választók jelenlétében zárják le.

A külképviseleteken is megnyitottak a szavazókörök.

Nem kötelező a maszk, de lehet hordani.

Reggel 8 óráig rendben zajlott a választás.

Orbán Viktor is leadta szavazatát.

Kevesebben szavaztak reggel 7-ig, mint négy éve.

A gyermekvédelmi népszavazáson kevesebben voksolnak.

9 óráig a szavazók 10,31 százaléka adta le voksát.

Áder János köztársasági elnök is szavazott.

11 órakor 25,77 százalékos a részvétel, csaknem 2 millióan szavaztak.

Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök is voksolt.

40 százalék felett: 13 óráig több mint 3 millió szavazó

Többen rosszul lettek, köztük szavazatszámlálók is.

Délután háromra már 52,75 százalék a részvételi arány.