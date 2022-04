Népszavazás is lesz a választás napján Az Országgyűlés 2021. november 9-én egyhangúlag döntött arról, hogy népszavazást az országgyűlési képviselők általános választásának napján is lehessen tartani, így 2022-ben – Magyarország rendszerváltoztatás utáni történetében egyedülállóan – a parlamenti választással egy időben népszavazás is lesz, melynek során négy kérdéssel kapcsolatban foglalhatnak állást a választók.