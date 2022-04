Marine Le Pen 2017-ben, szoros versenyt követően egyszer már eljutott a francia államfő-választás második fordulójáig, ahol azonban látványos vereséget szenvedett, a voksok kevesebb mint 34 százalékát szerezte meg. A győztes Emmanuel Macron a szavazatok 66 százalékát zsebelte be, így öt évre beköltözhetett az Elyseé palotába. Az Ipsos-Sopra Steria által készített friss felmérésből úgy tűnik, Macronnak idén még nem kell költöztetőket hívnia, mert várhatóan ezúttal is megnyeri az elnökválasztást. Igaz, az Ipsos kutatása most azt mutatja, előnye a második fordulóban jóval kisebb lesz, mint öt éve volt – alig 10 százalékpont. Az Ifop-Fiducial felmérése még szorosabb második fordulót vetít előre, bár ez a közvélemény-kutató is Macront hozza ki győztesnek a legújabb, csütörtökön publikált felmérésében, a szavazatok 53,3 százalékával.

A franciaországi elnökválasztás első fordulójában Emmanuel Macron a szavazatok 27,85 százalékát szerezte meg, Marine Le Pen pedig 23,15 százalékot ért el. Így ők ketten jutottak be az április 24-i második fordulóba.

Fotó: Ludovic MARIN / AFP

Az első forduló eredményéről itt írtunk részletesen:

Az Ipsos előrejelzése szerint a választásra jogosultak 72 százaléka, az Ifop szerint a 74 százaléka mehet el szavazni a francia elnökválasztás második fordulójában, ami meglepetés lenne, hiszen az első fordulóban minden negyedik választópolgár úgy döntött, távol marad az urnáktól. Ám még így is magasabb volt a részvételi arány, mint a 2017-es elnökválasztás első fordulójában, amikor Marine Le Pen a szavazatok 21,5 százalékát szerezte meg, Emmanuel Marcon pedig a voksok 23,7 százalékát; ahogy akkor, most is Jean-Luc Mélenchon futott be harmadikként.