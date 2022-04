Végigsöpört az Egyesült Államokban a madárinfluenza, már legalább húszmillió szárnyas pusztult el a kórban. Az Ázsiából indult fertőzés Európát sem kímélte. Hét éve nem volt ekkora járvány, mint ami most zajlik. Az elmúlt hetekben a madárinfluenza miatt Franciaországban és Olaszországban jelentős tojótyúkállományt kellett felszámolni, emellett a háború kitörése miatt a korábbi jelentős ukrán tojásimport is akadozik. Magyarországon is újra felütötte a fejét a madárinfluenza.

Megvan az első madárinfluenzás ember, egy négyéves kínai kisfiú

– írja a Reuters.

A Henan tartományból származó gyermek olyan háztartásban élt, ahol szoros kapcsolata volt a csirkékkel és a vadkacsákkal; április 5-én belázasodott, majd rá öt napra kórházba is került.

Fotó: Eric Lafforgue / Hans Lucas / AFP

A H3N8 vírustörzset emberben korábban még nem mutatták ki, de fókáknál, lovaknál és kutyáknál már igen.

Nagy-Britanniában is jelentettek januárban egy gyanús madárinfluenzás esetet, amikor olyan emberre terjedhetett át a betegség, aki közel állt a madarakhoz.

Az orvos kutatók most azon dolgoznak, hogy megállítsák a betegség széles körben való elterjedését.

Fotó: Rong Kao / Imaginechina / AFP

Idén drága ajándék volt a húsvéti tojás, a magasabb tojásárak az egész élelmiszeripart hátráltatják, beleértve a pékségeket és az éttermeket is. Már a McDonald’s is törheti a fejét, hogy mi lesz, ha nem tud menüt rakni az asztalra.