Az egész Egyesült Államokban végigsöpört a madárinfluenza, már legalább húszmillió szárnyas pusztult el a kórban. Az állattartással foglalkozó amerikai gazdaságok több mint a fele a tojástermelésből él.

A veszteségnek a gazdák mellett az élelmiszeripar, az üzletek és a vásárlók is az elszenvedői

– írja a Bloomberg.

A tojás az amerikaiaknál is az egyik legalapvetőbb élelmiszer, amely más termékek alapanyagául is szolgál, például sütemények, tészták, szószok, és most hiánycikké vált. Sosem volt még ennyire drága a tojás az Államokban,

a boltok polcain rekord, 2,37 dolláros áron sorakoznak, ami kb. 800 forintnak felel meg, már ahol egyáltalán kapható.

Ez a húsvéti ünnepek alkalmával különösen kellemetlen, aki szeretne hagyományos menüket fogyasztani. Ráadásul a tojás árának emelkedése a többi termék drágulását is generálja, és maga a csirke is többe kerül.

Amerikában egyébként is berobbantak az árak, a 80-as évek óta nem látott szinten van az infláció gyorsulása. Nem bírják az iramot a pékségek és az éttermek sem, nehézkessé vált az alapanyag-beszerzés, de még a multik is gondban vannak, már a McDonald’s is törheti a fejét, hogy mi lesz, ha nem tud menüt rakni az asztalra. Több vállalat is bezárta az üzemeit, mert nem tudják teljesíteni a megrendeléseket.

Fotó: JOSE PELAEZ / AFP

Itthon is minden korábbinál drágább lesz a tojás idén húsvétkor. Akár 55 forint körül is alakulhat a fogyasztói átlagára. A takarmány-, energia- és munkaerőköltségek megugrása miatt már rövidebb távon, a ketreces technológia esetleges tiltása miatt pedig hosszabb távon is további jelentősebb áremelkedésre lehet számítani. Az elmúlt hetekben a madárinfluenza miatt Franciaországban és Olaszországban jelentős tojótyúkállományt kellett felszámolni, emellett a háború kitörése miatt a korábbi jelentős ukrán tojásimport is akadozik. Az Ázsiából indult fertőzés Európát sem kímélte. Hét éve nem volt ekkora járvány, mint ami most zajlik. Nagy Britanniában olyan eseteket is jelentettek, amikor már emberre is átterjedt a betegség. Magyarországon is újra felütötte a fejét a madárinfluenza. Ismét a vírus fokozott jelenlétét igazolta Bács-Kiskun megyében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.