Nagy port kavart március elején, amikor az amerikai Netflix filmes cég az elsők között jelentette be, hogy elhagyja az orosz piacot és megszünteti tartalmai sugárzását az Ukrajna elleni háborút megindító országban. A vállalat villámgyorsan be is váltotta ígéretét, gyakorlatilag pillanatokon belül elérhetetlenné tette applikációját az oroszok számára, akik így igencsak hoppon maradtak.

Putyin üzent az ukránoknak, rakétatámadás ért egy repülőteret, világszerte követelik az emberek a háború végét Háborús cselekedetekhez hasonlította a nyugati szankciókat Vlagyimir Putyin.

A RIA orosz hírügynökség szerint ez az egyoldalú felmondás annyira nem tetszett néhány orosznak, hogy pertársaságot alapítottak Moszkvában és hivatalosan is beadták keresetüket. A társaságban már több mint húszan vannak, így megindíthatják a közös eljárást, főleg, hogy várhatóan még több százan csatlakoznak majd hozzájuk.

Fotó: Getty Images

A pertársaságot képviselő ügyvédi iroda szerint a Netflix egyoldalúan mondta fel a szerződést az oroszországi előfizetőkkel, amely ellen azok nem is tiltakozhattak, így megsértették a vásárlók jogait.

Összesen 60 millió rubelt, nagyjából 250 millió forintot követelnek az amerikai szolgáltatótól.

A Netflix egyelőre nem kommentálta a híreket, de az ügyvédi iroda szerint minden egyes nappal, amikor nem hajlandó a cég velük szóba állni, büntetésre számíthat a vállalat.

Az oroszokkal egyébként már a háború kitörése óta is meggyűlt a baja a Netflixnek, a RIA felemlegeti, hogy az amerikai cég nem volt hajlandó 20 orosz tévécsatorna tartalmait felvenni a kínálatába és felfüggesztette az oroszországi filmes projektjeit is.