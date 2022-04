Az átalakuló csendes-óceáni térségben Ausztrália úgy döntött, hogy újabb 2,6 milliárd dollárt költ rakétaprogramjára, hogy ellensúlyozza az egyre magabiztosabban fellépő Kínát – írja a CNN.

A tervek értelmében az ausztrál légierő és flotta rakétáinak hatótávolsága jelentős mértékben nő és az ország a britekkel és amerikaiakkal közös AUKUS szövetség keretében hiperszónikus rakétát is fejleszt.

Fotó: Jarryd CAPPER / AFP

Az ország hadügyminisztere, Peter Dutton kedden a Sky News-nak adott interjújában hangsúlyozta, hogy az ukrán-háború és a csendes-óceáni térségben lehetséges konfliktus árnyékában

az országnak realisztikus elrettentő erővel kell bírnia.

Canberra az F/A-18-as és az F-35A vadászgépekhez szeretne új rakétákat beszerezni, de a flotta egységei is új rakétákhoz juthatnak, de a kikötők védelme érdekében tengeri aknákat is be fognak szerezni. A légierő gépei így akár 900 kilométeres távolságból is képesek lehetnek célpontok megsemmisítésére, az új, amerikai gyártású eszközökkel. A flotta norvég fegyvereket kap, melyek 185 kilométeres hatótávolsággal bírnak. A rakéták már 2024-ben működőképesek lehetnek az ausztrál haderő birtokában. A politikus szerint az egyre erősebb kínai katonai fellépés adta meg a löketet az új beszerzésekhez.

Kína szerint azonban nem ők, hanem az ausztrálok és szövetségeseik szítják a feszültséget. Vang Ji kínai külügyminiszter szerdán arról beszélt, hogy a hidegháborús mentalitás, a blokkok politikája pont az angolszász hatalmak magatartása miatt nem haladható meg.

Ausztrália és az AUKUS szövetség nem csak hiperszónikus rakétákat, de vízalatti drónokat is szeretne kifejleszteni a közeljövőben.

Az első tesztek akár 2023-ban is kezdődhetnek.