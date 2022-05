Letették esküjüket az áprilisi parlamenti választáson mandátumot szerzett képviselők hétfőn, ezzel megalakult az új parlament, a 2018-ban alakult kormány megbízatása pedig megszűnt, ügyvezetőként folytatja munkáját. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. Az ezt megelőző mandátumvizsgálat során valamennyi megbízólevelet szabályszerűnek találták, így a parlament igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát.

Fotó: Koszticsák Szilárd

A parlament alakuló ülésén Áder János felidézte, hogy múlt héten felkérte Orbán Viktort az új kormány megalakítására, aki a felkérést elfogadta. Az Országgyűlésnek pedig azt javasolta a köztársasági elnök, hogy Orbán Viktort válasszák meg Magyarország miniszterelnökének.

Deák Ferenc szavait idézve Áder János kiemelte, az nem lenne jó, ha nem lenne politikai különbség az emberek között, de a polgár polgártársának ellensége ne legyen.

Fotó: Koszticsák Szilárd

Áder János szerint csak igenekből lehet országot építeni, de ahhoz hogy ez az építkezés sikeres legyen, először nemet kell mondani néhány dologra, példaként említette a kettős mérce alkalmazását, az öncélú, rövidlátó politikát, az idegen érdekek kiszolgálását, az alkotmányellenes szándékokat, a társadalom megzavarását a békétlenségre, a hazugságra, a demagógiára, és az alpári beszédre.

Arra biztatta a képviselőket, hogy a következő években mondjanak igent, a tényeket ütköztető vitákra és a közös sikerekre. Kiemelte: öröm és jogos büszkeség, hogy az elmúlt évek a közvagyon gyarapításának időszaka volt. Áder János szerint jó lenne, ha mindenki tudna örülni a másik sikerének, a budapestiek a vidék gyarapodásának, a vidék a főváros erősödésének.

Kitért az orosz-ukrán háborúra is, ami mindent megváltoztatott. A kormányok és a vállalkozások számára a gáz ára a korábbi hatszorosára, a villany ára az ötszöröse emelkedett. Az Európai Unió szerint az autó-, a gumi-és a gyógyszeriparban is riasztó méretűvé válhat a készlethiány. Áder János példaként említette, hogy mikrochipre 30 hetet kell várni, a palládium és neongáz nagy része, ami chipgyártáshoz szükséges zömében Oroszországból és Ukrajnából származik. Riasztó adat, sorolta Áder János, hogy a világ adósságállománya 2007 óta megduplázódott. Az élelmiszer árakkal is érdemes foglalkozni, nem véletlenül kongatja az ENSZ a vészharangot. Jelentős drágulásra kell számítani a mezőgazdaságban, és az aszály miatt jelentősen csökkenhet az idei termés is. Az új országgyűlésnek és az új kormánynak minden korábbi válságkezelési tapasztalatára szükség lesz, ahhoz, hogy a hajót jó irányba kormányozza.