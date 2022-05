Két fő hadszíntér alakult ki Ukrajnában

Lassan már három hónapja tart az orosz-ukrán háború, és miután az ukrán csapatok elűzték az orosz haderőt Kijev környékéről, két fő hadszíntéren folyik a harc – olvasható a CNN összefoglalójában.

A keleti fronton az orosz csapatok a Luhanszki és a Donyetszki Népköztársaság irányából igyekeznek előretörni, hogy a Donbasz régió egészét az uralmuk alá vonják, azonban az ukrán ellentámadások veszélybe sodorhatják az orosz csapatok utánpótlási vonalait. Noha az oroszok képesek voltak valamennyi területet elfoglalni, előrenyomulásuk mérsékeltnek mondható, így a főként Luhanszkban folyó összecsapások során továbbra is a tüzérségükre hagyatkoznak elsősorban.

Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

Ezen a fronton az oroszok Mariupolon kívül más várost nem voltak képesek elfoglalni a háború kezdete óta, bár ez könnyen változhat a napokban, ugyanis Szeverodonyetszk és Rubiznye városai eleshetnek a közeljövőben. A bombázások után azonban csak felperzselt romokat vehetnek majd birtokba a hódítók. A keleti front északi részén ráadásul az ukránok érnek el inkább sikereket, így az ország második legnagyobb városa, Harkiv közeléből kiűzték az inváziós erőket.

Az orosz támadást hátráltatja a Donyetszk folyó és az azt környékező mocsaras, lápos terület is, miközben a folyón felhúzott pontonhidak sem váltották be Moszkva reményeit, sőt azokból legalább hármat megsemmisítettek az ukrán csapatok és súlyos veszteségeket okoztak a támadó haderőnek. A Harkivtól északra és keletre az ukránok által visszafoglalt területek pedig veszélybe sodorhatják az orosz utánpótlást. Az ukrán ellentámadás kapcsán közzétett videók szerint több T90M típusú, a frontvonalra küldöttek közül a legmodernebbnek számító orosz tank is megsemmisült. Egyelőre azonban szakértők szerint nem várható ambíciózusabb ukrán offenzíva a térségben.

A déli fronton kevesebb az esemény, ott megmerevedni látszanak a vonalak. Ugyan az oroszok még a háború elején meghódítottak viszonylag jelentős területeket Herszon és Zaporizsia régiókban, ám azóta csak sporadikus erőfeszítéseket tettek további területek megszerzése érdekében, míg Odesszával szemben katonai szempontból értékelhetetlen rakétatámadásokat indítottak. A kikötőváros elleni támadásnak azonban kevés a valószínűsége, különösen a Moszkva cirkáló elsüllyesztését követően.

Az oroszok célja így ezen a területen a megszerzett részek konszolidálása lehet, hogy a Krím-félsziget felé vezető szárazföldi összeköttetést biztosítsák. Azonban a kiszivárgó hírek szerint a borzasztó körülményekben lévő régióban az orosz csapatok inkább fosztogatnak, mint hogy működő kormányzatot próbálnának létesíteni.