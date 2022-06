Óvadék ellenében elhagyhatta a londoni bíróságot Kevin Spacey, a színészt korábban négyrendbeli szexuális zaklatással és egyrendbeli szexuális kényszerítéssel vádolták meg – írja a CNN. Spacey ügyvédje a bíróságon azt mondta, hogy védencének a tárgyalási időpontok között vissza kell térnie az Egyesült Államokba dolgozni, és látnia kell családját.

Eleinte úgy gondolták, hogy Spacey nem akar bíróság elé állni, és kérvényezni kell a kiadatását az Egyesült Királyságnak. A 62 éves színész ellen öt pontban emeltek vádat, a vádirat szerint Spacey 2005-ben és 2008-ban zaklatott két férfit Londonban – az utóbbit a vádirat szerint beleegyezés nélküli behatolásra is kényszerítette, 2013-ban pedig Gloucestershire-ben zaklatta egy másik áldozatát is. Spacey ügyvédje úgy fogalmazott a bíróságon, hogy

védence határozottan tagad minden bűncselekményre vonatkozó vádat.

Fotó: WIktor Szymanowicz / NurPhoto / NurPhoto / AFP

Kevin Spacey kétszeres Oscar-díjas színész. Olyan filmekben játszott, mint a Hét, az LA Confidential, az Amerikai szépség és a Baby Driver. Szintén híres szerepe a Netflix Kártyavár című sorozatában alakított főszereplő, Frank Underwood. A törtető politikus minden lehetséges, sokszor aljas és törvénytelen eszközt is bevetve jutott el az Egyesült Államok elnöki székébe. A színész 2004 és 2015 között a londoni Old Vic Színház művészeti igazgatója is volt.

Korábban a VG is megírta, hogy a színész ellen bántalmazás és szeméremsértés miatt is emeltek már vádat, melyeket egy fiatal férfi ellen követett el még 2016-ban.