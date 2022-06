Amióta Oroszország február végén megtámadta Ukrajnát, az ukránok azt kérik az Egyesült Államoktól és szövetségeseitől, hogy szállítsanak vadászgépeket a légierő fejlesztéséért. A Business Insider beszámolója szerint ukrán önkéntesek egy csoportja szokatlan ötlettel állt elő a probléma megoldására.

Fotó: Ilya Pitalev / Sputnik via AFP

Eddig sem Amerika, sem a többi szövetséges nem tett eleget az ukránok vadászgépekre vonatkozó kérésének, ugyanakkor az Egyesült Államok pótalkatrészeket már biztosított a gépekhez. Ezek lehetővé tették, hogy az ukránok több repülőt állítsanak szolgálatba. Most ukrán önkéntesek egy csoportja úgy döntött, saját kezébe veszi az ügyet: „Buy Me a Fighter Jet”, vagyis „Vegyél nekem egy vadászrepülőt” néven kampányt indítottak, hogy pénzt gyűjtsenek a gépekre.

Nem ez az első adakozásra buzdító akció az ukrán hadsereg támogatására.

Korábban – részben magánszemélyek kezdeményezésére – kisebb katonai felhasználásra szánt tárgyakat, például drónokat és műholdas telefonokat szereztek be.

A „Buy Me a Fighter Jet” kampány áprilisban indult egy lelkesítő videóval, amelyben arra szólították fel a hírességeket, hogy vásároljanak vadászgépeket az ukrán erőknek. A kampány szóvivője elmondta, hogy 7 vagy 8 millió dollárért már lehetne kapni Szuhojt vagy MiG-et, és azt is kifejtette, hogy szerinte az ukrán pilótákat a MiG–29-esek egy meglehetősen régi típusának vezetésére képezték ki.

Márciusban Lengyelország felajánlotta, hogy átadja MiG–29-eseit az Egyesült Államoknak, hogy adja tovább azokat Ukrajnának, de az USA elutasította ezt az ajánlatot.

Fotó: Vitaly Timkiv / Sputnik via AFP

Bár a „Buy Me a Fighter Jet” élénk érdeklődést váltott ki, még meglehetősen messze van a kitűzött pénzügyi célok elérésétől. Május 12-ig mindössze 221 600 dollár gyűlt össze, a szóvivő szerint nagyrészt ukránoktól, és nem olyan milliárdosoktól, mint Elon Musk vagy Jeff Bezos, akiket a kampány eredetileg megcélzott a Twitteren.

Azonban még ha össze is jönne a megfelelő összegű támogatás, az továbbra sem világos, honnan származnának beszerzendő repülőgépek.

Az Egyesült Államokban van néhány harcképes MiG–29-es magánszemélyek tulajdonában, és a Business Insider szerint az amerikai kormánynak is van egy „titkos”, MiG–29-esekből és Szu–27-esekből álló flottája, amelyet amerikai repülőgépek tesztelésére, illetve kiképzésre használnak. Viszont ezek átadása Ukrajnának nemkívánatos kérdéseket vethetne fel, továbbá az amerikaiknak is nehéz lenne pótolni a gépeket.

De bárhonnan is érkezzenek a repülők, azok üzemképességének fenntartása szintén kihívást jelentene. Ugyanis a szovjet szerkezetek pótalkatrészei is fogyóban vannak, és a szerelésükhöz szükséges szakértelem is egyre ritkább. Nem is beszélve a megfelelően képzett pilótákról. Az a néhány NATO-tag, amelyik még használja ezeket a repülőtípusokat, fokozatosan vonja ki azokat a forgalomból az amerikai és európai tervezésű gépek javára.

Ezenkívül problémát jelent az adminisztráció is. Bár az Egyesült Államok és más országok az elmúlt hónapokban többször is rövid átfutási idővel küldtek fegyvereket Ukrajnának, a fegyverszállításnak még mindig rengeteg bürokratikus akadálya van. „A bürokrácia csökkentése kulcsfontosságú lesz ahhoz, hogy több fegyver gyorsabban eljusson Ukrajnába” – mondta a Business Insidernek egy biztonsági okokból neve elhallgatását kérő ukrán pilóta, aki úgy vélekedett, hogy a repülőgépekre mindenképp szükség volna, de azok megvásárlása és átadása, majd a személyzet kiképzése és az infrastruktúra kiépítése hónapokig tartana.